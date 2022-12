Natalia Paragoni diversa rispetto a due anni fa: il ‘dettaglio’ si fa notare subito; la foto ricordo dell’ex volto di Uomini e Donne.

È uno degli ex volti più amati di Uomini e Donne, trasmissione in cui ha trovato il grande amore. Parliamo di lei, Natalia Paragoni, ex corteggiatrice del programma targato Maria De Filippi. Programma in cui è approdata nel 2019, quando ha corteggiato quello che è diventato il suo fidanzato, Andrea Zelletta. A distanza di anni, i due sono più uniti ed innamorati che mai, come dimostrano i diversi scatti di coppia condivisi sui social.

E, a proposito di social, nelle scorse ore, la bellissima Natalia si è lasciata andare da un ‘momento nostalgia’, durante il quale ha condiviso nelle sue stories di Instagram alcuni scatti del passato. Bellissima sempre, in ogni foto, ma un dettaglio cattura l’attenzione dei followers: qualcosa è cambiato notevolmente rispetto a due anni fa. Ecco di cosa si tratta.

Natalia Paragoni, il dettaglio non sfugge: ecco cosa è cambiato

Quella formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è, senza dubbio, una delle coppie più belle ed amate tra quelle nate a Uomini e Donne. Un amore nato in tv ma cresciuto sempre di più lontano dalle telecamere: i due, oggi, sono affiatatissimi, convivono e sono più uniti che mai. È possibile vederlo sui rispettivi, e seguitissimi, profili Instagram, dove entrambi si mostrano sempre insieme, tra shooting lavorativi ed attimi di vita quotidiana. E, a proposito di Instagram, uno scatto condiviso da Natalia qualche giorno fa non è passato inosservato.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aperto il cassetto dei ricordi, scegliendo di tornare indietro nel tempo e condividere con i suoi numerosi followers (un milione!) alcune foto risalenti a qualche anno fa. Una in particolare ha colpito tutti perché riguarda “il periodo della mia vita con i capelli più lunghi di sempre“. Ebbene sì, chi segue Natalia sa che, nei mesi scorsi, la modella e influencer ha deciso di dare un taglio netto alla sua lunga e biondissima chioma. Inutile dire che anche col nuovo look è meravigliosa, ma, ogni tanto, Lady Zelletta sente la mancanza dei suoi lunghi capelli, ai quali era molto ‘affezionata’. Curiosi di vedere com’era Natalia ben due Natali fa? Eccola nello scatto condiviso nelle stories:

Eh si, i capelli della Paragoni erano davvero lunghissimi! L’influencer ha avuto tanto coraggio a tagliarli ma, come abbiamo detto, è così bella che può permettersi di giocare col suo look e sperimentare nuovi tagli e diverse acconciature. E voi, cosa aspettate a seguire Natalia sul suo canale ufficiale di Instagram? È ricco di contenuti originali e super interessanti, non ve ne pentirete!