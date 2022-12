Ornella Vanoni stupisce tutti con le dichiarazioni sul sesso ai suoi tempi: il retroscena

Ornella Vanoni e le dichiarazioni in merito al sesso: cosa succedeva ai suoi tempi quando era una ragazzina, il retroscena stupisce tutti

Celebre icona nel mondo dello spettacolo, il suo è un volto che di certo non passa inosservato. Cantante ed attrice italiana è nota per essere conosciuta come “La signora della canzone italiana”. D’altronde si può dire che Ornella Vanoni abbia fatto letteralmente la storia della musica nel nostro panorama artistico italiano.

Si era presentata nello studio Rai di Che Tempo che Fa da Fabio Fazio con un piede fasciato a causa di un infortunio subito poco prima. L’infortunio ha portato la cantante a doversi curare ed a finire sotto i ferri per sottoporsi ad un intervento. Al conduttore la nota artista ha parlato della sua storica carriera. Ben 70 anni di storia della sua musica che non si dimenticano di certo. A quel punto la cantante ha però aperto una breve parentesi facendo una riflessione sulla vita e sul tempo che scorre. “Mi spiace morire, avevo tanti progetti“. Aveva detto testuali parole la cantante quando pensando alla vita che scorre ritiene di avere tanta energia ancora da investire e non vorrebbe di certo fermarsi ora. Ma è sul palcoscenico dell’Auditorium della Conciliazione sito a Roma durante il concerto “Le Donne e la Musica”, che la cantante è tornata ad esibirsi, stavolta in piedi dimostrando di essersi ripresa ed anche in poco tempo dalla convalescenza post intervento. Dopo la sua esibizione, la cantante ha rivelato un retroscena passato che ha stupito tutti: cosa ha detto Ornella Vanoni? Lo scopriamo insieme!

Ornella Vanoni stupisce i fan con un retroscena del passato: “Meno male che sono nata prima”, cosa ha raccontato

Verve ironica, di certo non è passata inosservata solamente per il suo talento dinanzi la telecamera e per la sua immensa bravura al microfono! Ornella Vanoni non ha mai avuto peli sulla lingua, ed è anche questo che d’altronde è sempre piaciuto al pubblico. Si è sempre dimostrata una donna forte e decisa.

Dopo essersi esibita al concerto dedicato alle donne ed alla musica con il brano “Ornella si nasce”, la cantante non ha potuto fare a meno di raccontare un aneddoto o meglio un retroscena risalente al passato. “Oggi le ragazze mi dicono che i ragazzi sono tutti timidi, insicuri.. Non si sc*** mai!” Ai miei tempi ci si incontrava, ci si piaceva e via. Meno male che sono nata prima” ha detto a quel punto la cantante.