Resterete senza fiato nel vedere la cameretta di Skyler Eva, figlia di Elisabetta Canalis: dettagli dolcissimi nella stanza della piccola.

È una delle donne più amate del mondo dello spettacolo, dove ha mosso i primi passi nelle vesti di velina mora di Striscia la Notizia. Parliamo proprio di lei, Elisabetta Canalis, la meravigliosa showgirl sarda, tra le più apprezzate del nostro Paese. Paese che non ha ma dimenticato, nonostante da diversi anni si sia trasferita a Los Angeles.

L’ex velina, infatti, vive in California con la sua splendida famiglia, formata da Brian Perri, il chirurgo ortopedico che ha sposato nel 2014, e la loro piccola Skyler Eva, nata l’anno successivo. Insieme vivono in una maxi villa con piscina, di cui la Canalis mostra diversi angoli sul suo seguitissimo canale Instagram. A questo proposito, di recente, ha mostrato anche una parte della cameretta della sua piccola, che ha all’interno dei graziosi dettagli che dovete assolutamente vedere.

Avete mai visto la cameretta della figlia di Elisabetta Canalis? Ecco il piccolo mondo di Skyler Eva

Era il 1999 quando danzava sul bancone del tg satirico più famoso della tv al fianco della bionda Maddalena Corvaglia. E, ancora oggi, quella formata da loro è ricordata come una delle coppie di veline migliori di sempre. A distanza di quasi 25 anni, Elisabetta Canalis è ancora nel cuore del pubblico, che la segue con affetto e passione, soprattutto attraverso i social. Sul suo canale Instagram, seguito da ben 3 milioni e 400 mila followers, la showgirl sarda ha mostrato un angolino della cameretta di Skyler Eva, la sua dolce bambina, nata sette anni fa dal matrimonio con Brian. Nella lussuosa villa di Los Angeles, Skyler ha una camera tutta sua, dove prima c’erano lettini e culla, ma, adesso, c’è un solo letto antico. A colpire tutti anche le pareti della camera: sfondo bianco con disegni floreali. Un dettaglio che non è cambiato negli anni, nella cameretta della piccola Skyler Eva, come si può vedere negli scatti del passato presenti sul profilo social della Canalis. Ma non è finita qui.

Possiamo notare altri interessanti dettagli, come il morbidissimo tappeto rosa, dove (nello scatto che vi mostriamo) è adagiato uno dei cani di famiglia, Nello. A sinistra, si intravede anche un cavalletto per la pittura, una delle passioni della figlia di Elisabetta e Brian.

Una cameretta davvero incantevole, ma se siete curiosi di vedere altri dettagli della meravigliosa dimora americana della Canalis non potete non seguirla su Instagram. Il suo canale è ricco di contenuti super interessanti e, molto spesso, la showgirl condivide foto e video proprio dalla bellissima villa a due piani di Los Angelse, completamente immersa nel verde.