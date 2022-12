Se ti fidanzi con loro non avrai più un minuto di libertà: questi segni sono piuttosto ‘soffocanti’

Secondo l’astrologia, alcuni segni zodiacali sarebbero portati a vivere sempre ‘appiccicati’ al partner: ecco quali sono i più soffocanti.

Quando si sta in coppia la gioia di condividere del tempo insieme alla persona che si ama è davvero qualcosa di incontenibile. Orientati dalla potenza dell’amore, si è convinti che nessun altro momento della giornata sia prezioso come quello speso accanto al partner e questa idea ci accompagna soprattutto durante i primi anni della relazione.

Il problema è che, com’è naturale che sia, dopo una fase iniziale di massimo entusiasmo, con conseguente ‘ripristino della lucidità mentale’, può capitare di accorgersi che alcune abitudini o alcuni lati caratteriali del partner proprio non ci vanno giù. Uno di questi può essere l’eccessiva presenza, il voler essere coinvolto in ogni nostro movimento, il non rispettare gli spazi dell’altro.

Di base si tratta di un aspetto della personalità connaturato all’indole: esistono effettivamente persone che tendono ad essere abbastanza asfissianti nei rapporti umani in generale, figuriamoci in amore. Un fidanzato o una fidanzata di questo tipo tenderà ad inondare l’altra persona di messaggi e telefonate, a pretendere di conoscere ogni quarto d’ora della sua giornata, ad essere sempre presente in ogni circostanza.

Intendiamoci, è sacrosanto che i sentimenti verso qualcuno si manifestino nell’essere partecipi della quotidianità dell’altro. Tuttavia, non va mai dimenticato che una coppia sana è quella che mantiene anche i rispettivi spazi di ciascuno. Gli esperti degli astri indicano come più ‘soffocanti’ dei segni zodiacali ben precisi: scopriamo se ne fate parte anche voi o magari la persona che vi interessa.

Ti tolgono l’aria all’interno del rapporto: sono proprio loro i segni più ‘soffocanti’ dello zodiaco

Le motivazioni che spingono una persona ad avere un comportamento asfissiante nelle dinamiche amorose ma non solo, possono essere molteplici. C’è chi lo fa perché eccessivamente geloso, chi perché particolarmente ansioso, chi perché insicuro…insomma, dipende sicuramente dai casi. Alcune teorie astrologiche poi, attribuiscono l’origine di questo modo di fare al segno zodiacale di nascita.

Sarebbero tre i principali protagonisti dell’oroscopo maggiormente tendenti a far sentire il partner sotto una campana di vetro. Si tratta di loro:

Toro: la sua fedeltà è proverbiale, ma questo segno ha la propensione a volere tenere tutto sotto controllo. Tale necessità interiore lo spingerebbe però a comportarsi in maniera davvero troppo controllante, fino al limite dell’invadenza, verso la persona amata.

Cancro: i dolci cancerini sono talmente ossessionati dalla paura di perdere chi amano, che non si rendono conto di quanto possano risultare asfissianti in coppia. Per questo motivo, spesso non riescono ad assaporare tutta la felicità dell’amore. Anche quando tutto va bene, in un angolo della loro mente c’è sempre un timore che mina la loro serenità.

Scorpione: questo segno non eccede in gelosia, quanto piuttosto nel definire il proprio territorio. I nati Scorpione pretendono che il partner dia loro dimostrazioni costanti del suo attaccamento, sia che si stia insieme, sia da lontano con messaggi e telefonate.

E voi come siete in amore? Volete condividere tutto con la persona del cuore o preferite che ciascuno abbia qualche momento per sé?