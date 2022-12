Di solito li butti via, ma se segui questo consiglio ti lasceranno senza parole: trita i gusci delle uova e usali così, che spettacolo!

Consideriamo alcune parti degli ingredienti uno scarto di cui non sappiamo che farcene. Pensiamo che siano inutili e li gettiamo nella pattumiera o nel cesto dell’umido senza pensarci troppo. A volte, però, sbagliamo di grosso, come nel caso di cui vi parliamo oggi. Trita i gusci delle uova e usali così: ti lasceranno senza parole, che spettacolo!

Già in passato vi avevamo suggerito un trucco davvero geniale e portentoso per servirvi di questo prodotto di “scarto”. Non tutti sanno, infatti, che i gusci di questo ingrediente hanno una capacità straordinaria che può darci davvero una mano quando si tratta di fare il bucato: vi abbiamo spiegato i dettagli di questo trucco strepitoso che vorrete assolutamente provare.

Oggi non saremo da meno, svelandovi un’altra chicca pazzesca che ha a che fare con questo ingrediente: solo pochi lo sanno!

Perché buttarli: trita i gusci di uova e usali così, che spettacolo, resterai senza parole

Possiamo ottenere un risultato strepitoso senza spendere nemmeno un soldo. Di cosa stiamo parlando? Andiamo con ordine, ovviamente. Quanti di noi hanno in casa un bel terrazzo o anche un semplice balcone? Di sicuro ognuno di noi ha scelto delle piante con cui decorarli così da rendere la nostra casa elegante e raffinata, coloratissima.

C’è, però, un particolare tipo di pianta, o meglio di fiore, che fatichiamo sempre a tenere in vita. Eppure si tratta di uno dei nostri preferiti. E i gusci delle uova possono rivelarsi la soluzione perfetta al problema. Scopriamo come!

Ebbene, veniamo al dunque. Le rose sono uno dei fiori preferiti di molti. Eppure farle crescere sane e forti sembra davvero complicato, soprattutto nella stagione invernale. Per questo abbiamo deciso di darvi un consiglio prezioso.

Provate questo metodo a costo zero: torneranno sane e robuste! Dovete sapere che le rose, per crescere bene, hanno bisogno di molto calcio. Una sostanza che troviamo in grande quantità proprio nei gusci delle uova! E allora risolviamo subito il problema usando questo scarto.

Per prima cosa laviamo per bene i gusci e asciughiamoli con cura. Andiamo quindi a tritarli, pestarli, fino a trasformarli in una polvere sottile. A questo punto potete già impiegarli da soli o anche scegliere di mescolarli a dei fondi di caffè, così da renderli ancora più efficaci.

Nel primo caso basterà distribuirli nel terreno e inumidire leggermente. Nel secondo caso mischiarli ai fondi e spolverare il tutto sul terriccio. Il risultato sarà davvero spettacolare, non crederete ai vostri occhi! Altro che fertilizzanti e prodotti costosi, è davvero semplicissimo!