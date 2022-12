Ti farà fare un figurone: aggiungi questa delizia ai dolci di Natale, golosissima sbriciolata alle mele, semplice e profumata, un capolavoro!

Inizia il conto alla rovescia per il giorno di Natale e siamo ormai a buon punto per quanto riguarda menu e addobbi. Di sicuro ci teniamo a fare bella figura, soprattutto con il cibo e non ci risparmieremo con pietanze favolose. Abbiamo quindi pensato di proporvi una ricetta che farà faville. Aggiungi questa delizia ai dolci di Natale: sbriciolata alle mele, semplice e golosissima!

Abbiamo parlato a lungo del periodo natalizio, perché si tratta di una delle festività più attese e sentite dell’anno. Vi abbiamo anche consigliato un trucco furbissimo per far tornare come nuova l’argenteria, che di solito usiamo proprio in queste ricorrenze e che potrebbe essersi annerita nel tempo: vogliamo che tutti sia perfetto, giusto?

Oggi vi suggeriremo una ricetta golosa e profumata che vi farà fare un figurone: aggiungetela ai dolci di Natale e conquisterete tutti.

Sbriciolata di mele, golosa e profumata: perfetta anche tra i dolci di Natale

Tra le tante delizie tipiche di questa ricorrenza abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Eppure, a volte, scegliere sempre gli stessi dolci diventa un po’ noioso. Che ne dite, allora, di aggiungere qualcosa di irresistibile? Questa sbriciolata vi farà innamorare:

un panetto di pasta frolla;

2 mele;

2 cucchiai di zucchero;

cannella quanto basta;

1 vanillina;

succo di mezzo limone.

Potete scegliere di acquistare la pasta frolla già pronta per dimezzare i tempi di preparazione. Se la fate in casa assicuratevi di lasciarla riposare almeno mezz’ora in frigo prima dell’uso. Intanto dedicatevi alle mele.

Dopo averle lavate con cura dovremo asciugarle e sbucciarle e poi tagliarle a pezzi. Andiamo a riversarle in una padella insieme al succo del limone, allo zucchero, alla vanillina e alla cannella. Tenendo la fiamma dolce lasciamo andare la cottura per una decina di minuti, avendo cura di rimescolare spesso. Assorbito buona parte del succo e intenerite le mele spegniamo la fiamma.

Prendiamo la pasta frolla e dividiamola in due parti: una dovrà essere un po’ più grande dell’altra. Andiamo a spezzettare la frolla, sbriciolandola: fredda di frigo sarà più facile da “rompere” perché non si appiccicherà alle mani. Foderiamo uno stampo per crostate e andiamo a distribuire le briciole di frolla ottenute dal panetto più grande sulla base. Compattiamo leggermente con le mani assicurandoci di non lasciare buchi e modelliamo anche intorno ai bordi.

Riempiamo con la composta di mele, distribuendo in modo omogeneo. Andiamo poi a ricoprire con le briciole di frolla rimaste (quelle del panetto più piccolo), assicurando sempre di coprire per bene il ripieno. Inforniamo a 180 gradi per mezz’ora, al massimo una quarantina di minuti. Occorre far raffreddare del tutto prima di togliere dallo stampo e spolverare con lo zucchero a velo: fenomenale!