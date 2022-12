Alberto Angela si commuove: cosa hanno fatto in memoria di suo padre

Alberto Angela ringrazia pubblicamente coloro che hanno omaggiato il ricordo di suo padre Piero, purtroppo venuto a mancare lo scorso agosto.

Una grande emozione quella raccontata dalla foto postata da Alberto Angela sui propri profili social: si tratta di un omaggio realizzato in onore al compianto papà Piero, colonna per tanti anni del giornalismo scientifico italiano, scomparso la scorsa estate con grande dolore di tutto il suo pubblico. Un pubblico che lo ha seguito fedelmente per circa 70 anni e che gli è riconoscente di aver introdotto nella tv italiana il format del documentario.

Enorme l’eredità lasciata dal grande conduttore piemontese, che prima di morire ha voluto salutare tutti con una lettera pubblicata sui social del suo programma SuperQuark dopo poco dall’annuncio della sua dipartita. “Ho cercato di raccontare quello che ho imparato. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese”: queste le parole con cui ha detto addio a quanti hanno apprezzato il suo straordinario lavoro negli ultimi 7 decenni.

Con Piero Angela se n’è andato un pezzo importante e prezioso di storia della televisione, ma il suo ricordo resta impresso nella memoria di tutti, come accade alle personalità capaci di lasciare il segno. Proprio in virtù di ciò, in sua memoria è stata realizzata un’opera che ha emozionato non poco il suo apprezzatissimo figlio Alberto.

Alberto Angela e l’omaggio a suo padre: emozione enorme per il conduttore

Attraverso i suoi account social, il volto del programma Ulisse – Il piacere della scoperta ha postato uno scatto che lo ritrae a Nichelino, nei dintorni della Palazzina di Caccia di Stupinigi: alle sue spalle, il murales che il comune ha voluto dedicare all’indimenticabile Piero. Un dipinto di una maestria eccezionale, dai colori luminosi, che certamente arricchisce la già vasta collezione di opere di street art del comune.

“È bellissimo, immenso. Grazie di cuore”, si legge nella didascalia della foto. Un’emozione davvero unica per Alberto Angela, stimato come suo padre dai telespettatori italiani proprio per aver sempre dimostrato preparazione, eleganza ed educazione. Le stesse qualità con cui l’anziano genitore si era ritagliato per sempre un posto del cuore di tutti.

Innumerevoli i commenti carichi di affetto arrivati sotto il post: “Davvero una grande persona… Grazie a lui ancora adesso a 42 anni amo i documentari”, scrive un utente; “Grazie per averci accompagnato nel percorso della vita!”, scrive qualcun altro. Il murales attirerà sicuramente moltissimi turisti e l’immagine si sta diffondendo a macchia d’olio anche sul web, grazie alle centinaia di condivisioni sui social.

Complimenti agli autori di un’opera così impeccabile e per il pensiero dedicato ad un personaggio di tale levatura.