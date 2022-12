“Corteggiata dai ventenni”: a 69 anni l’attrice parla della sua vita amorosa

La famosa attrice racconta la verità sulla propria vita amorosa: ha da poco compiuto 69 anni, ma i suoi corteggiatori sono tutti ventenni.

L’anno prossimo festeggerà 70 anni, ma il suo fascino sembra non subire gli effetti del tempo che passa. A parte un lifting a cui si è sottoposta tempo fa, la nota attrice preferisce evitare eccessivi ritocchi accettando serenamente qualche ruga: “Ho teso a conservare la mia immagine, anche facendomi un lifting. Ero sconvolta, sono rimasta comunque quello che ero, piena di rughe e senza labbroni”, ha detto nel corso di una recente ospitata in un programma radio.

Proprio in tale occasione, ha parlato anche di cosa significhi per lei essere diventata nonna: suo figlio e la compagna sono infatti diventati genitori di un bel maschietto alcuni mesi fa e per lei quella nascita ha rappresentato un punto di svolta. “Non mi potevo immaginare una cosa così. Sono grande d’età, fino a un anno fa sentivo un sentimento di chiusura dei giochi”.

Racconta di essere felice del suo ruolo di nonna e che, grazie ad esso, sta riscoprendo anche quello di madre: “Il nipotino mi ha cambiato prospettiva, è la vita che si rinnova e mi ha fatto tornare ad essere madre”. Attualmente single, l’attrice ha anche confessato un retroscena particolare della sua vita privata: ritiene infatti di riscuotere più successo tra i giovani che non tra i coetanei.

“Se i ventenni ci provano con me?”: l’attrice parla della sua vita amorosa e spiazza tutti

La super affascinante attrice protagonista di queste dichiarazioni è la splendida Eleonora Giorgi. Come tutti sanno, la bionda 69enne è madre di Paolo Ciavarro, nato dal matrimonio tra Eleonora e Massimo Ciavarro. Più di tre anni fa, il volto di Forum ha incontrato la sua dolce metà nella casa del GF Vip 4 ovvero l’influencer Clizia Incorvaia e i due da allora non si sono mai lasciati. Il loro amore cresce di giorno in giorno e alcuni mesi fa è arrivato anche il piccolo Gabriele a rendere ancora più intensa la loro felicità.

Giunta all’età di 69 anni, la Giorgi resta una bellissima donna, ma l’amore per un uomo al momento non sembra far parte della sua vita. A tal proposito, nel corso della trasmissione I Lunatici su Radio2 a cui accennavamo prima, l’attrice ha ammesso di essere corteggiata da molti ragazzi di vent’anni. “I ventenni li conosco e sono sorprendenti, sono fluidi mentalmente, sentimentalmente e sessualmente. Quindi io sono corteggiata solo dai ventenni”.

Pare invece, in base a quanto racconta lei stessa, che non riscuota lo stesso successo né con gli uomini over40 né con quelli della sua età: “Per gli uomini dai quaranta in su sono invisibile, per i miei coetanei sono inesistente”.

Che dire, la bella Eleonora non smette mai di sorprendere il suo affezionato pubblico!