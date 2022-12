Daniele Dal Moro racconta cosa faceva sua sorella per lui di notte: l’incredibile retroscena

Daniele Dal Moro ha raccontato in puntata che cosa faceva sua sorella per lui di notte: l’incredibile retroscena.

Il GF Vip sta tenendo incollati alla televisione gli spettatori. Da quando ha avuto inizio sono successe tante di quelle cose che fare un elenco non basterebbe. Ogni giorno accade qualcosa di inaspettato tanto che twitter impazzisce. Infatti appena avviene qualcosa di imprevisto tutti gli utenti che seguono il reality commentano l’accaduto non senza entusiasmo.

In questi mesi abbiamo avuto modo di conoscere meglio i concorrenti anche se nel corso delle ultime settimane ci sono stati nuovi ingressi. Ha spiazzato quello che è successo nelle ultime ore: Riccardo Fogli entrato lunedì 12 dicembre è stato squalificato il giorno dopo a causa di una bestemmia. A quanto pare la sua permanenza è stata davvero breve. Tra i concorrenti che si stanno facendo notare c’è Daniele Dal Moro. Non è la prima volta che lo vediamo nella casa ma già qualche anno fa vi ha fatto parte ma nella versione ‘nip’.

Adesso però stiamo avendo modo di capire meglio com’è e sembrerebbe che al pubblico piaccia molto. Infatti sono tantissimi i tweet che si trovano che mostrano grande appoggio al giovane. Daniele è entrato in punta di piedi, silenzioso e un po’ sulle sue, ma nelle ultime settimane si sta aprendo molto e sembra aver preso un posto importante nella casa. Nella puntata precedente per lui c’è stata una sorpresa bellissima: ha ricevuto la visita di sua sorella. Il concorrente aveva raccontato, poco prima, in risposta ad alcune domande di Signorini, che cosa ha fatto in passato per lui di notte, durante un brutto momento della sua vita.

Daniele Dal Moro racconta al GF Vip che cosa ha fatto sua sorella per lui di notte: il retroscena

Daniele Dal Moro qualche settimana fa ha avuto un crollo e ha raccontato agli altri coinquilini del GF Vip un momento buio della su vita. Il vippone ha spiegato di non aver mai voluto pesare sugli altri. Ha cercato in ogni modo di non far pena a nessuno. Negli anni, ha confessato, di aver tentato di migliorare tutto quello che faceva e che era sbagliato: “Ero disordinato, adesso sono ordinato. Prima bevevo e ho smesso di bere. Facevo uso di stupefacenti e ho smesso di fare uso di stupefacenti”.

Daniele ha raccontato di aver vissuto 8 anni molto complicati e che purtroppo, oggi, nessuno gli ridà indietro quel tempo perso. Nella puntata di lunedì il concorrente ha ricevuto una bellissima sorpresa: è arrivata sua sorella che le ha mostrato grande appoggio e supporto. Poco prima però, rispondendo ad alcune domande del conduttore, ha spiegato che cosa ha fatto sua sorella Michela per lui.

Il giovane ha raccontato che tra loro corrono tanti anni di differenza, quindi quando era più giovane lei era troppo piccola per capire: “Però nei momenti peggiori per me mia sorella c’è sempre stata, facendo tutto quello che poteva fare. Passava le notti con me anche se doveva andare a scuola, a farmi praticamente da cuscino”, ha raccontato. A quanto pare, durante quel periodo buio, sua sorella è sempre stata al suo fianco.