Il Grande Fratello Vip sta riservando non pochi colpi di scena. Dall’inizio è riuscito a tenere i telespettatori incollati alla televisione. Sono tante le dinamiche che ogni giorno interessano il pubblico che lo segue, dai flirt che stanno nascendo alle discussioni che sono al centro dell’attenzione. Quando è partito c’è stato il caso di Marco Bellavia che ha indignato tutti.

Il mental coach aveva parlato dei suoi problemi mentali e aveva chiesto aiuto, cosa che non ha trovato. Ha deciso di abbandonare la casa e ci sono state diverse conseguenze, visto il comportamento degli altri. Dopo questo, altri inaspettati risvolti hanno colpito, come il fatto che il covid sia entrato in casa. Nelle ultime settimane ci sono stati nuovi ingressi e l’ultimo è arrivato lunedì. Riccardo Fogli è entrato nella casa ma a quanto pare la sua permanenza è stata veramente breve.

Riccardo Fogli squalificato dal GF Vip, è successo poche ore prima: “Verme, infame…”

Nelle ultime ore è successo qualcosa del tutto inaspettato, Riccardo Fogli è stato squalificato dal GF Vip. Il cantante era entrato soltanto poche ore prima. La sua permanenza nella casa a quanto pare è stata davvero breve. Ma che cosa è successo? Nella mattina del 13 dicembre, parlando con gli altri concorrenti, l’artista avrebbe bestemmiato, certezza poi data dal programma dato che poi è stata presa questa importante decisione.

Il reality ha così deciso di squalificarlo. La notizia è stata data agli altri concorrenti quando Riccardo era già stato fatto uscire. Poche ore prima però, proprio contro il cantante, è arrivato un commento da parte di un personaggio molto noto. Luca Vismara ha lasciato alcuni tweet in cui si scagliava contro di lui. Li ha riportato sul suo profilo quando Fogli era appena entrato nella casa.

“Ciao Riccardo, ti auguro un buon GF Vip. Tuo verme, testa di c***, viscido, bugiardo, infame, col costume verde da verme che prenderesti a pedate nel c***”, ha scritto Luca. Quest’ultimo ha partecipato a L’Isola dei famosi insieme al cantante e come riporta, sembrerebbe aver ricevuto questi commenti contro. Ha poi spiegato in un secondo tweet che non ce l’ha con Riccardo ma gli ha rivolto parole troppo pesanti e che bastava scusarsi ma non l’ha mai fatto: “Quindi, lascia che io ricordi chi sei. Con le tue parole”.