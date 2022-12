Jennifer Lopez e Ben Affleck: il colpo di scena che nessuno si aspettava

Clamoroso colpo di scena tra gli amatissimi Jennifer Lopez e Ben Affleck: questa sicuro che non se l’aspettava nessuno, cos’è successo.

Se da una parte il 2022 ha sancito la fine della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti dopo quasi 20 anni di matrimonio, dall’altra ha visto alternarsi numerosi ritorni di fiamma ed anche matrimoni bis. A dare conferma a queste nostre parole, sono le nozze celebrate nei mesi scorsi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. I due, come in molti ricorderanno, sono stati già una coppia, ma solo poco più di un anno fa hanno ufficializzato il loro ricongiungimento con tanto di matrimonio.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono l’esempio lampante di come l’amore vero veramente non termini mai. Un po’ come Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che proprio recentemente si sono concessi una breve luna di miele in montagna, avete proprio ragione! Così come l’amata coppia nostrana, anche quella internazionale è ritornata insieme, facendo innamorare ancora di più tutti i suoi ammiratori.

Avete visto, però, cos’è successo nelle scorse ore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? È appena emerso un clamoroso colpo di scena, che ha lasciato tutti di stucco. Di notizie sul loro conto, infatti, se ne sono alternate tantissime in questi mesi, ma questa di cui vi parleremo tra poco nessuno se la sarebbe mai aspettata.

Colpo di scena tra Jennifer Lopez e Ben Affleck: adesso è ufficiale

Nel corso di queste ultime settimane, come tutti gli amanti del gossip sapranno, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno fatto tanto parlare di sé. A distanza di qualche mese dalle loro nozze, infatti, si diceva che la coppia fosse già in crisi. E che, addirittura, stesse pensando alla separazione. È davvero così? Fino a questo momento, i due non avevano mai preferito commentare l’accaduto, ma adesso sembrerebbe essere arrivata una risposta definitiva.

A chiarire una volta per tutte le voci su una presunta crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, è proprio Whoopsee. Il famoso profilo Instagram, infatti, ha condiviso delle immagini che lasciano poco spazio ai dubbi. E che fanno chiaramente intendere cosa sta succedendo tra la famosa coppia hollywoodiana.

Tra JLo e Ben Affleck, quindi, non c’è alcun tipo di crisi. Da come mostrano le immagini condivise su Whoopsee, infatti, sembrerebbe che i due siano più innamorati ed affiatati che mai. Teneramente abbracciati per le strade di Santa Monica in California, dunque, la coppia si mostra più che sorridente. E, cosa da non sottovalutare, scaccia via qualsiasi voce di crisi.

Tutto è bene quel che finisce bene, non trovate? Che sia stata una breve crisi passeggera o, addirittura, una pura ‘invenzione’ dei giornali, non lo sappiamo, ma vi garantiamo che le immagini mostrate fanno chiaramente intendere quanto JLO e il suo Ben siano innamorati più che mai!