Olio, limone e miele: non è una ricetta ma un rimedio della nonna veloce ed economico, ti cambierà la vita

Olio, limone e miele: questa non è una ricetta di cucina, ma un rimedio della nonna facile, veloce ed economico che ti cambierà la vita.

Di sicuro dando uno sguardo a questo breve elenco di prodotti avrai subito pensato che stiamo per preparare un’emulsione, una marinatura o qualche altro condimento da usare nelle nostre ricette di cucina.

In realtà quest’oggi con olio d’oliva, succo di limone e miele andremo a realizzare un rimedio della nonna facile, veloce, economico, ma soprattutto efficace. Provalo immediatamente: ti cambierà di certo la vita! Riesci ad immaginare a che cosa serve? Ecco qualche indizio.

In pratica, questa miscela ti aiuterà a contrastare un inconveniente che si verifica soprattutto in inverno quando c’è brutto tempo e fa freddo. Sei curioso di saperne di più? Allora continua subito a leggere il nostro articolo.

Mischia insieme olio, limone e miele

Come abbiamo detto poco fa, quest’oggi stiamo per svelarti come preparare un rimedio casalingo super efficace contro un problema molto diffuso in inverno. Provalo subito: lo usavano anche le nostre nonne!

In pratica, non dovrai fare altro che procurarti dell’olio d’oliva, del succo di limone ed un po’ di miele. Dopodiché, ti basterà seguire alla lettera queste semplici, ma efficaci indicazioni ed in men che non si dica i tuoi guai saranno solo un lontano ricordo. Sei pronto a partire? Allora dai subito un’occhiata ai prossimi paragrafi. Di sicuro non te ne pentirai!

Il rimedio della nonna che ti cambierà la vita

Sei pronto a scoprire a che cosa serve questo rimedio della nonna facile, veloce ed economico? Allora per prima cosa dovrai procurarti tutto l’occorrente e poi fare come ti dico. Ecco che cosa ti servirà:

2 cucchiai di olio d’oliva;

2 cucchiai di succo di limone filtrato;

1,5 cucchiaio di miele;

guanti in lattice.

Una volta reperito il necessario, non dovrai fare altro che miscelare insieme tutti gli ingredienti all’interno di una ciotolina ed applicare il composto sulle mani e sulle unghie. A questo punto, indossa dei guanti in lattice e lascia in posa per 30-60 minuti. Trascorso il tempo necessario, togli i guanti, sciacqua le mani sotto l’acqua tiepida e noterai subito che la tua pelle sarà più morbida e liscia. Sì, perché questo rimedio della nonna semplicissimo, veloce ed economico ti aiuterà a risolvere una volta per tutte il problema delle mani screpolate. Provare per credere!

In alternativa, puoi realizzare degli altri composti altrettanto efficaci. Per esempio, puoi mischiare insieme panna fresca, olio e miele oppure zucchero semolato ed olio d’oliva o, ancora, caffè, miele e crema idratante. Insomma, non hai che l’imbarazzo della scelta. Non ti resta, quindi, che selezionare la ‘ricetta’ che più fa per te e non avrai più nulla di che preoccuparti. Davvero incredibile!