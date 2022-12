Qui era solo un bambino: adesso le sue canzoni sono le più ascoltate su YouTube

In questo scatto vedete solo un bambino ma riuscite a riconoscerlo? Oggi le sue canzoni su YouTube sono fra le più ascoltate!

Ha da poco annunciato l’uscita del nuovo album ed i fan sono già in fibrillazione per l’evento. E’ infatti uno degli artisti più amati e seguiti sul web e le sue canzoni sono tra le più ascoltate sulla piattaforma YouTube. In questo scatto è solo un bambino dell’età di poco più di 10 anni. Ma da allora ne ha compiuti di passi da gigante per diventare ad oggi un volto noto nel nostro panorama musicale. Vicino ai giovani, particolarmente.

Quello da poco presentato al pubblico è il secondo album della sua carriera musicale. Al suo interno, con la sua musica, il cantante racconta la sua storia fatta di vittorie ma anche di brutture e momenti che hanno gettato nello sconforto. Tutto è visto dalla prospettiva dei bambini, che come lo stesso cantante ha raccontato: “Loro sono la mia faccia, loro rappresentano la forza, la paura di non farcela ed il coraggio di vincere“. Ma di chi è il volto del cantante del quale stiamo parlando? Riuscite a riconoscerlo?

Dall’infanzia ad oggi, il volto del noto cantante le cui canzoni sono fra le più ascoltate su YouTube

Debutta nel 2018 con un singolo che gli apre la porta d’ingresso verso il successo ed è stato nel 2019 che è riuscito ad allargare i suoi orizzonti raggiungendo con la sua musica un pubblico più elevato fino a riuscire a vendere oltre 25mila copie con il suo primo ed inedito album musicale. Questi pochi anni gli hanno dato già una grande rinomanza soprattutto perché lo abbiamo visto già duettare al fianco di volti noti nel mondo della musica, in particolare Anna Tatangelo, Rocco Hunt, Gue Pequeno, per citarne alcuni. Stiamo parlando dello giovanissimo Geolier.

Il giovanissimo rapper napoletano che ha fatto della musica la sua passione. Il suo vero nome è Emanuele Palumbo. Classe 2000, in poco tempo con la sua musica è riuscito a conquistare una fetta di fan davvero pazzesca. Sebbene il suo profilo Instagram non sia ricchissimo di contenuto, il cantante infatti posta pochissimo, si può dire che sia altissimo il numero di followers che il giovane Emanuele è riuscito ad ottenere nel corso di questo percorso. “Emanuele” è il titolo del primo singolo che gli ha permesso di debuttare. A questo è seguito il suo promo album e solamente pochi giorni fa ha annunciato l’uscita del suo secondo album “Il coraggio dei bambini”. In poco tempo dal suo debutto è riuscito a dimostrare il suo grande talento. E con 8 dischi di platino e ben 18 dischi d’oro oltre che oltre 1,3 miliardi di streaming, si può dire che Geolier sia una delle voci emergenti ad aver riscosso più successo.