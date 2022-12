Sembra che gli anni per lui non siano passati: Tiberio Timperi, la foto sconvolgente

Il giornalista e conduttore tv Tiberio Timperi ha mostrato ai fan sui social com’era da ragazzo: la foto ha lasciato tutti senza parole.

Fin dalla metà degli anni Novanta, la popolarità di Tiberio Timperi è cresciuta sempre di più grazie al ruolo di conduttore di Mattina in Famiglia che segnò definitivamente il suo passaggio da giornalista a volto noto del piccolo schermo. Sì, perché dopo gli esordi in radio, è proprio come mezzobusto che lo abbiamo conosciuto nei Tg dell’emittente TMC per poi vederlo in Mediaset, al Tg4 e a Studio Aperto.

A Viale Mazzini, dove ormai da tempo si è ritagliato uno spazio ben definito, negli anni ha collezionato varie conduzioni in programmi importanti come La vita in diretta al fianco di Francesca Fialdini, Telethon, Il lotto alle otto. Ormai dal 2011 è stabilmente al timone di Unomattina in famiglia, programma del fine settimana che attualmente conduce insieme a Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Come molti altri colleghi del mondo dello spettacolo, anche sul suo profilo Instagram spunta ogni tanto qualche ‘amarcord’: scatti del passato a cui Timperi vuole dedicare un pensiero nostalgico. Tra i suoi post, abbiamo scovato una foto di quando era ragazzo che difficilmente può passare inosservata. A parte la bellezza innegabile che, grazie alla gioventù, è ancora più evidente, dall’immagine si nota subito quanto il volto Rai non sia poi così cambiato.

Tiberio Timperi da giovane: la foto di tanti anni fa lascia di stucco

Nato a Roma il 19 ottobre 1964, Timperi ha attualmente 58 anni portati alla grande, c’è da ammetterlo. Non a caso è uno dei personaggi maschili più apprezzati di sempre dalle telespettatrici. Anche suoi social il suo successo è notevole e i suoi scatti ottengono puntualmente il pieno like e complimenti.

Con un fascino così evidente, non stupisce che la sua carriera comprenda anche delle parentesi come attore: tra le sue incursioni sul set, ricordiamo la soap Ricominciare, la miniserie Amiche, e le brevi apparizioni nelle fiction Un Medico in Famiglia e La Squadra.

“Le cose belle non durano in eterno. Ma, almeno, ci sono state”: è questa la frase con cui il conduttore di Unomattina in famiglia accompagna la foto che lo ritrae da ragazzo, probabilmente agli inizi della sua carriera. Un primo piano che evidenzia il folti capelli neri, i bellissimi occhi chiari che da sempre sono stati il suo segno di riconoscimento e un sorriso smagliante.

Difficile non soffermarsi sul fatto che Tiberio abbia conservato un aspetto tutto sommato simile: a parte la chioma leggermente brizzolata, che forse gli ha donato un fascino ancora più intenso agli occhi di molte, non si può dire che ad oggi sia molto diverso da allora.

Complimenti!