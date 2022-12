Cannavacciuolo, cosa comprende il menù e quanto costa mangiare a Villa Crespi a Natale

Quali sono i piatti previsti nel menù di Villa Crespi a Natale e quanto costa pranzare nel favoloso ristorante di Antonino Cannavacciuolo.

Sebbene la maggioranza sia solita trascorrere il giorno di Natale a casa propria o da parenti, ogni anno alcuni decidono di trascorrere il tradizionale pranzo del 25 dicembre al ristorante. Ovviamente, anche gli chef più famosi mettono a punto il loro menù delle festività e, trattandosi di nomi altisonanti nel settore della ristorazione, molti sono curiosi di sapere quanto costi mangiare nei loro locali.

Antonino Cannavacciuolo è sicuramene una celebrità in tale ambito: il successo ottenuto in tv ha accresciuto in maniera esponenziale la sua popolarità, ma rappresenta anche l’apice di una eccellente carriera iniziata da ragazzo. Dopo la scuola alberghiera, infatti, il 47enne originario di Vico Equense si è subito distinto per il suo talento ai fornelli ed è diventato chef del Grand Hotel Quisisana di Capri, guidato dal maestro Gualtiero Marchesi.

Dal 1999 è invece chef del rinomato ristorante Hotel Villa Crespi in Piemonte, sul Lago d’Orta: una struttura di origini antiche, dall’architettura moresca, costruita nel 1879 e trasformata in albergo nel 1980. Anche Villa Crespi, dal 2012 membro dell’associazione Relais & Châteaux, si prepara a celebrare il Natale con un menù speciale: curiosi di scoprire quanto costa a persona?

Cannavacciuolo, quanto costa il pranzo di Natale a Villa Crespi: la cifra da capogiro

Non è difficile immaginare che mangiare il giorno di Natale a Villa Crespi implichi una spesa di un certo livello. Quella del 25 dicembre rientra tra le date ‘di fuoco’ del calendario annuale e i prezzi di pranzi e cene di tutti i locali, anche quelli di categoria inferiore, tendono a salire vertiginosamente. E’ da tenere in conto, poi, che nel caso della lussuosa struttura in questione stiamo parlando di ben 3 Stelle Michelin. Passiamo ora all’elenco dei piatti, ecco cosa prevede il menù di quel giorno:

Stuzzichino dello Chef

Tartare di tonno, lime, acqua di mozzarella e cocco

Castagne, porro e baccalà

Plin alla genovese, cremoso al parmigiano, carne cruda

Triglia, cime di rapa, provola affumicata

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Panettone Cannavacciuolo,

babà e code di aragosta

Questi dunque i piatti proposti per il pranzo di Natale 2022 dallo chef campano. Come c’era da aspettarsi, si tratta di portate variegate ed interessanti e, solo a leggerne i nomi, l’appetito viene stuzzicato. Ma quanto costa concedersi queste delizie? Ebbene, come si legge sul sito ufficiale di Villa Crespi, il prezzo del menù completo è di 300 euro a persona, bevande escluse. Una somma certamente considerevole, ma in perfetta linea con la quantità di leccornie offerte.

E voi avete mai pensato di festeggiare il Natale a Villa Crespi?