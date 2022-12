Chi è la moglie di Riccardo Fogli più giovane di lui di 31 anni: eccola, meravigliosa

Artista amatissimo, Riccardo Fogli ha una moglie molto più giovane: se volete conoscere alcune curiosità su di lei, vi accontentiamo subito!

Di lui si sta parlando molto in questi giorni a causa della squalifica subita al GF Vip 7 a meno di 48 ore dall’ingresso nella casa più famosa d’Italia. Riccardo Fogli, ex componente dei Pooh e musicista di fama internazionale, è stato eliminato dal reality di Canale 5 a causa di una presunta espressione blasfema pronunciata dall’artista.

Un colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato e che non ha mancato di scatenare reazioni contrastanti tra il telespettatori del programma che sui social si sono precipitati a commentare l’increscioso episodio. Tra coloro che difendono Fogli a spada tratta c’è stato Roby Facchinetti, collega con cui ha condiviso gli anni trascorsi nel gruppo dei Pooh ed al quale è legato da una profonda amicizia.

“Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare. Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente oggi al Grande fratello“, ha scritto Facchinetti sui social nella didascalia di una foto dell’ormai ex gieffino.

Anche qualcun altro si è mostrato molto contrariato dall’espulsione: si tratta della moglie di Riccardo, Karin Trentini, di ben 31 anni più giovane. I due sono sposati dal 2010 ed hanno una figlia di nome Michelle. Non tutti sanno com’è avvenuto il loro primo incontro e cosa fa nella vita Karin: curiosi di scoprirlo?

Riccardo Fogli, avete visto che bella moglie? Ecco con chi è sposato il cantante

Le nozze con Karin Trentini non sono le prime nella vita dell’ex Pooh. Nel lontano 1971, Fogli pronunciò il fatidico “sì” con una collega molto nota alias Viola Valentino, all’anagrafe Virginia Maria Minnetti. Un’unione non particolarmente fortunata, visto che già dopo un anno arrivò una forte crisi dovuta al tradimento di Riccardo con Patty Pravo.

Per la Valentino, che scoprì tutto, fu un colpo difficile da digerire, ma dopo un po’ di tempo perdonò il marito e il matrimonio si ricompose. La coppia ha anche avuto un figlio, Alessandro, ma trascorsi altri vent’anni, la relazione è naufragata definitivamente a causa dell’incontro tra Riccardo e l’attrice Stefania Brassi avvenuto nel 1992.

L’amore con l’attuale consorte, invece, nacque grazie ad un concerto di Fogli a cui Karin, all’epoca 16enne, fu portata dai genitori. “Ero scocciata, non ci volevo andare, pensavo di annoiarmi. Ma appena colui che immaginavo fosse un personaggio d’altri tempi è salito sul palco mi sono subito ricreduta”, aveva raccontato la donna nel corso di un’intervista concessa al Tirreno. Da allora ha iniziato a seguire Riccardo in tutti i suoi concerti e nel 2010 i due si sono sposati.

La Trentini non è un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo: essendo una ballerina, ha lavorato in molte trasmissioni tv sia in Rai che a Mediaset e molti la ricorderanno nel film del 2007 Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni. Considerando la sua sfolgorante bellezza, non stupisce che sia anche una modella.

Al di là di queste esperienze artistiche, la moglie dell’ex GF Vip si occupa della gestione del bed and breakfast Casa Fogli e ha lanciato una linea di prodotti beauty.

