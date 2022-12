Altro che la solita cioccolata, come si prepara il brule di mele, una bevanda calda, deliziosa e profumata perfetta nel periodo di Natale

Nel periodo natalizio sono moltissime le ricette tradizionali che vogliamo portare a tavola. Ovviamente ogni paese, così come ogni regione e città, ha le sue usanze e prelibatezze tipiche. Nella zona nord della penisola c’è una delizia che non può mai mancare e che oggi vogliamo proporvi. Come si prepara il brule di mele: una bevanda deliziosa e profumata perfetta per Natale.

In questo periodo, mancando poche settimane a questa ricorrenza amatissima, si parla molto del Natale e di come renderlo indimenticabile. Noi, ad esempio, vi abbiamo spiegato come realizzare con le vostre mani un fuoriporta personalizzato che lascerà tutti a bocca aperta: che spettacolo!

Stavolta, invece, vogliamo consigliarvi una bevanda deliziosa che una volta assaggiata vorrete preparare ogni anno: scopriamo la ricetta!

Brule di mele: la ricetta della bevanda profumata e golosissima

Noi andremo a realizzare insieme la versione analcolica, così che anche i bambini possano assaggiarla:

1 arancia;

1 stecca di cannella;

un goccio di anice;

una manciata di chiodi di garofano;

1 litro di succo di mela.

La prima cosa che dobbiamo fare è lavare ber bene l’arancia e asciugarla. Andiamo quindi a grattugiare finemente la buccia, avendo cura di evitare la parte bianca che renderebbe il tutto troppo amaro. Intanto riversiamo il succo di mela in un tegame e uniamo la stecca di cannella, l’anice e i chiodi di garofano. Accorpiamo anche la buccia dell’agrume e portiamo sul fuoco.

Spremiamo anche il succo di metà della nostra arancia e, dopo averlo filtrato con cura, uniamo al composto che si sta scaldando a fiamma dolce. Una volta che il liquido sarà giunto a bollore, lasciamo sul fuoco almeno un’altra decina di minuti. Durante questa fase dobbiamo aver cura di rimescolare di tanto in tanto con un mestolo di legno.

Spegniamo quindi la fiamma e andiamo a filtrare il brule in una caraffa. Dobbiamo infatti eliminare la buccia d’arancia, la cannella e i chiodi di garofano. Possiamo scegliere di dolcificare a nostro gusto, sebbene potrebbe non servire. In ogni caso si possono usare sia miele che semplice zucchero.

Il brule si serve, generalmente, caldo e fumante. Le tazze possono essere decorate con scorze di arancia o anche arance candite. Si tratta di una bevanda deliziosa, al pari della cioccolata calda, perfetta da sorseggiare quando fa freddo, a merenda, ma anche a fine pranzo o cena. Il suo profumo eccezionale farà venire l’acquolina in bocca a tutti, adulti e bambini: un capolavoro natalizio che di sicuro non ci faremo più mancare ogni anno. Che aspetti? Corri a prepararlo, è semplicissimo!