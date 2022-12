Le donne di questi segni zodiacali sono una vera ‘bomba’ nelle relazioni: fanno sempre loro la prima mossa e amano corteggiare l’altra persona.

Nel pensiero sociale c’è sempre stata la convinzione quasi come se fosse una regola che l’uomo deve corteggiare la donna e mai il contrario. Sappiamo bene che in realtà non ci sono linee fisse da seguire soprattutto quando si parla di amore. In passato sicuramente c’è sempre stata la propensione a pensare che l’uomo doveva fare la prima mossa e che questo aveva in qualche modo una posizione superiore.

Tutto ciò era presente dato che la donna non aveva un ruolo forte in nessun settore della società. Per fortuna oggi viviamo in un ‘mondo’ in cui il genere femminile ha un impatto impressionante e ha recuperato tutto quello che in passato non poteva fare o avere. Purtroppo, non si tratta di un pensiero comune ma ancora in molti paesi queste si trova a vivere in una posizione di inferiorità. Sta di fatto che negli anni anche le donne hanno cominciato a corteggiare l’uomo o la donna, e quel ruolo di cavaliere che gli era stato affidato è stato messo un po’ da parte.

Ebbene, in questa classifica dobbiamo inserire le donne del segno dei Gemelli. Queste non sono di certo lì ad attendere che l’altra persona faccia il primo passo, ma riescono a prendere la palla al balzo senza alcun timore. Quando lo fanno hanno la sicurezza, attraverso degli sguardi ricevuti o dei sorrisi, di piacere. Si muovono con la certezza che il loro corteggiamento sia ben voluto. Anche le donne Ariete amano fare il primo passo. Quando una persona gli interessa iniziano a scrutarla e pian piano cominciano il corteggiamento. Non è nel suo pensiero aspettare che qualcosa succeda, preferisce di gran lunga affidarsi all’istinto e approfittare della situazione.

Rientrano nella classifica anche le donne del Capricorno. Non pensano che l’uomo o l’altra persona debba per forza fare la prima mossa. Sono molto avanti e quando vogliono se gli piace qualcuno si muovono. Il loro corteggiamento inizia dallo sguardo, scrutano attentamente una persona fino a quando non gli vanno incontro. Preferiscono prima capire se poi possa realmente interessargli ma subito dopo averlo recepito le attenzione sono sempre tante.