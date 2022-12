È un errore imperdonabile ma sono in molti a farlo quado caricano la lavatrice: fai attenzione

È un errore a dir poco imperdonabile, ma sono in molti a farlo quado caricano la lavatrice: fai attenzione o saranno guai seri.

Caricare la lavatrice è una delle azioni domestiche che svolgiamo con maggiore frequenza. Ovviamente ciò dipende anche dal numero di componenti della famiglia e da quante volte ci cambiamo al giorno.

Ad ogni modo, quando lo facciamo dobbiamo prestare la massima attenzione a questo dettaglio ben preciso. In tanti lo fanno, eppure si tratta di un errore imperdonabile che può rovinare tutto: panni, elettrodomestico e chi più ne ha più ne metta. Hai già capito di che cosa stiamo parlando? Continua subito a leggere e lo scoprirai.

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, quando carichiamo la lavatrice dovremmo fare molta attenzione ad un dettaglio ben preciso. Altrimenti, potrebbero verificarsi degli spiacevoli imprevisti.

Forse potrà sembrare un’azione alquanto banale, eppure può risparmiarti una marea di problemi. Hai capito di che cosa si tratta? Continua subito a leggere e lo scoprirai. Incredibile non averci mai pensato prima d’ora!

Attenzione a questo dettaglio

Se non vuoi andare incontro a spiacevoli sorprese quando fai la lavatrice devi assolutamente fare questo prima di azionarla. Di fatto, se non vuoi causare danni irreparabili ai tuoi vestiti, all’elettrodomestico stesso o perfino alle tubature devi sempre ricordarti di controllare di aver svuotato le tasche degli indumenti prima di metterli in lavatrice.

Spesso, infatti, può capitare di lasciarci dentro monete, fazzoletti, bigliettini ed altri oggetti apparentemente insignificanti, ma che possono generare un vero e proprio disastro. Ci avevi mai pensato prima d’ora? Ma non è tutto, perché se vuoi essere davvero sicuro di non correre inutili rischi, prima di far partire il lavaggio dovresti controllare anche questi particolari:

la presenza di peli e capelli sui vestiti: specialmente se vivi con un animale domestico faresti bene a rimuovere i peli dai tuoi vestiti prima di metterli in lavatrice o questi potrebbero andare ad accumularsi fino ad ostruire l’elettrodomestico stesso;

specialmente se vivi con un animale domestico faresti bene a rimuovere i peli dai tuoi vestiti prima di metterli in lavatrice o questi potrebbero andare ad accumularsi fino ad ostruire l’elettrodomestico stesso; etichette che segnalano capi delicati: potrebbero essere finiti lì per caso, ma occorre sempre verificare che tutti gli indumenti messi in lavatrice siano adatti a questo tipo di lavaggio o potresti rovinarli per sempre. Per essere sicuro, ricordati di controllare l’etichetta;

potrebbero essere finiti lì per caso, ma occorre sempre verificare che tutti gli indumenti messi in lavatrice siano adatti a questo tipo di lavaggio o potresti rovinarli per sempre. Per essere sicuro, ricordati di controllare l’etichetta; solette dentro le scarpe: in realtà sarebbe meglio non lavare le scarpe in lavatrice, ma qualora dovessi proprio farlo ricordati di rimuovere le solette interne. Un altro accorgimento è quello di lavare le scarpe insieme a degli asciugamani, in modo da evitare gli urti nel cestello.

Ora che sai tutto su come caricare la lavatrice, non correrai più rischi.