Ilary Blasi rilancia una vecchia moda, avete indossato quel capo d’abbigliamento?

Ilary Blasi ha rilanciato una vecchia moda, avete indossato anche voi quel capo d’abbigliamento?

Negli ultimi mesi Ilary Blasi è stata al centro dell’attenzione per via della separazione da Francesco Totti. Dopo averne dato notizia è scoppiato il caso e per settimane non si è parlato d’altro: ancora oggi è così! Dopo 17 anni insieme e tre figli hanno deciso di separarsi. Al riguardo non sono mancate notizie con colpi di scena e molti movimenti del tutto inaspettati.

Per settimane si è parlato del fatto che Totti aveva un’altra donna nella sua vita e che sarebbe stato lui a tradire. Poi l’ex capitano della Roma ha smentito tale gossip con un’intervista che ha spiazzato letteralmente tutti. Nelle dichiarazioni ha fatto sapere di essere stato tradito per primo, di aver trovato dei messaggi sul telefono della conduttrice e di aver cercato di salvare il matrimonio. La scelta della separazione pare essere stata inevitabile. Ora sembra che entrambi si siano rifatti in qualche modo una vita: Totti è fidanzato con Noemi Bocchi mentre proprio in questi giorni Ilary è stata paparazzata con un uomo con cui si dice avrebbe iniziato una bella frequentazione.

Sappiamo che la conduttrice è abbastanza social e in questi mesi ha sempre aggiornato i follower di quello che faceva, condividendo i luoghi delle vacanze, mostrando per esempio l’outfit o la manicure. In mezzo a tutto il caos che la circondava non ha cambiato il suo modo di vivere. Abbiamo spesso apprezzato l’abbigliamento della conduttrice, è sempre alla moda e molte volte rilancia un vecchio stile da qualche tempo non più presente. Ed è quello che ha fatto indossando un capo che non andava più di moda: avete visto?

In questi mesi, in mezzo al caos mediatico che si è creato dopo l’annuncio della separazione, Ilary Blasi non ha mai rinunciato ad essere attiva sui social. Ha mostrato i suoi movimenti, gli outfit indossati e tanto altro. La conduttrice non rinuncia mai allo stile e spesso rilancia mode che da tempo non sono più forti.

Per esempio, ha rilanciato una vecchia moda indossando un capo d’abbigliamento che da un po’ non era più in giro: di quale stiamo parlando? Avete presente le gonne longuette in jeans? Ebbene, qualche settimana fa l’ha indossata lasciandosi immortalare più volte con questo outfit. E’ bastato che lei la sfoggiasse per farla tornare di moda. In molti la indossano nel periodo estivo ma è adatta anche in inverno e questo è il momento giusto per farlo!

Ilary ha messo questa gonna e l’ha abbinata ad un maglione color salmone: con questo outfit mostra ancora una volta di essere sempre molto casual ed è bellissima!