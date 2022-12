Irama, il retroscena inedito sul suo lavoro: chi l’avrebbe mai detto? Nessuno se l’aspettava

Irama ha appena svelato un retroscena inedito sul suo lavoro: l’avreste mai immaginato? Di sicuro nessuno se l’aspettava.

Sono tantissimi i talenti e, soprattutto, i vincitori che si sono alternati nella scuola di Amici, ma Irama è tra quelli che sin da subito ha riscosso un successo spietato. Contraddistintosi da tutti i suoi compagni di viaggio per il suo forte e determinato carattere e per la sua vena artistica, il buon Filippo Maria Fanti ha saputo cavalcare l’onda del successo immediatamente, diventando ad oggi uno dei cantanti più amati e premiati della nostra scena musicale.

A dispetto di quanto sono soliti fare i personaggi pubblici, Irama non ama molto far parlare di sé per la sua vita privata o ‘mondana’. Proprio a Il corriere della sera, nel corso di una sua recentissima intervista, infatti, l’ex vincitore di Amici ha raccontato di essere più intenzionato ad essere al centro dell’attenzione di tutti per la sua musica – e bisogna ammettere che, fino a questo momento, è riuscito alla grande a rispettare questo suo ‘obiettivo’, anziché essere sulla bocca di tutti per il gossip e quant’altro. Nonostante questo, però, al famoso quotidiano non ha potuto fare a meno di rivelare un retroscena inedito sul suo lavoro.

“Anche se non sembra..”, ha detto Irama a Il corriere della sera. Si tratta, quindi, di un retroscena completamente inedito, che senza alcun dubbio nessuno si sarebbe aspettato.

Irama svela un retroscena inedito sul suo lavoro: “Anche se non sembra..”, cosa ha detto

Dopo il commovente retroscena di Ivana Spagna raccontato a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, un altro ha lasciato tutti senza parole. Stiamo parlando, come dicevamo precedentemente, di quello che l’amato Irama ha raccontato a Il Corriere della sera. Ex vincitore di Amici e, ad oggi, tra le voci maschili più amate del panorama musicale nostrana, si è raccontato in una lunga e piacevole intervista al famoso quotidiano, svelando qualche cosa in più sul suo conto. Oltre a spiegare, infatti, di aver voluto da sempre perseguire la strada della musica perché da bambino la su unica passione, Irama ha anche svelato un retroscena inedito sul suo lavoro.

A Il Corriere della Sera, quindi, Irama ha svelato qualcosa che nessuno mai avrebbe immaginato – ed è lui stesso a sottolinearlo – e che senza alcun dubbio ha stupito un po’ tutti. “Le mie ragazze mi hanno sempre odiato”, ha spiegato al quotidiano. La domanda che, però, ora ci facciamo è: perché? Per quale motivo il cantante ha affermato questo? La risposta è semplicissima: per via del suo lavoro! Star del palco a tutti gli effetti, il buon Fanti ha raccontato di essere molto impegnato con la musica e di avere poco tempo da dedicare a sé e al suo divertimento. “Anche se non sembra lavoro tantissimo; non faccio una vacanza da quattro anni, al massimo mi concedo quattro giorni di pausa”, ha detto. Spiegando, quindi, il motivo che spinge le sue ex ad odiarlo. “Andavamo dall’altra parte del mondo e poi dopo 96 ore me ne dovevo già andare”, ha concluso.

Una vita, quindi, decisamente impegnativa, quella di Irama. L’avreste mai immaginato?