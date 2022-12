Ultimo, l’annuncio è dolcissimo: “Si allarga…”, è appena entrato nella sua vita

L’annuncio di Ultimo è davvero dolcissimo: “Si allarga..”, il cantante condivide una splendida notizia con tutti i suoi followers.

Sono tantissimi i giovani artisti emergenti di quest’ultimi anni, ma Ultimo è sicuramente tra i più amati. Attualmente in tutte le radio con il singolo ‘Ti va di stare bene’, il giovane Moriconi continua a macinare ascolti e successi, rientrando di diritto tra le voci più apprezzate da grandi e piccoli. Quello che, però, maggiormente impressiona è che il successo di Niccolò non si arresta affatto alla sfera musicale, ma riesce ad estendersi fino alla sfera social, facendolo vantare di un clamoroso seguito.

Così come è accaduto recentemente a Chiara Ferragni, che ha svelato perché si è mostrata per alcuni giorni con un cerotto al braccio, anche Ultimo non ha potuto fare a meno di poter condividere col suo pubblico social un pezzo della sua vita. Solito mostrarsi dinanzi ad un pianoforte, intento a suonare le sue poesie, il giovane Moriconi stavolta ha voluto mostrare ai suoi sostenitori una ‘new entry’ della sua famiglia, condividendo con loro un’immagine davvero dolcissima.

“Si allarga..”, sono queste le parole che Ultimo usa per poter condividere l’arrivo di un nuovo e dolce ingresso nella sua famiglia. Avete visto anche voi di che cosa si tratta? Sono tutti impazziti!

L’annuncio di Ultimo è dolcissimo: è successo davvero

Risale a pochisimi giorni fa, l’annuncio dolcissimo che Ultimo ha voluto condividere col suo pubblico social. Abituato a condividere ogni cosa con i suoi sostenitori, l’amato cantante non ha potuto affatto fare a meno di rivelare loro cos’è successo nelle ultime ore. E, soprattutto, di mostrare loro il nuovo ingresso nella vita di tutti i giorni. È proprio con un’IG Story caricata sul suo canale social ufficiale, infatti, che il buon Moriconi ha sciolto il cuore di tutti con un’immagine dolcissima. Siete curiosi di sapere di che cosa si tratta?

“La casa si allarga”, ha scritto Niccolò Moriconi a corredo di una delle sue IG Stories. Cos’è successo, però? La risposta è semplicissima: in casa del cantante è arrivato un dolcissimo cucciolo di cane. “Benvenuto Pisolo”, ha continuato a dire il cantante, mostrando il tenero faccino del suo nuovo amico a quattro zampe. Chissà se sarà stato un regalo pre-natalizio oppure se Ultimo aveva intenzione da tempo di prendere un cagnolino per sé, ma quello che non si può fare a meno di notare è quanto il cucciolo sia tenerissimo.

Una dolcezza infinita, non trovate?

Sapete chi è la sua fidanzata?

Tra qualche mese, Ultimo ritornerà sul palco di Sanremo, ma in attesa di vederlo siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata. Archiviata la storia d’amore con Federica, alla quale aveva dedicato ‘I tuoi particolari’, il buon Moriconi ha ritrovato l’amore accanto a Jacqueline. Lei è la figlia di Heather Parisi ed è colei che ha restituito il sorriso all’amato cantante romano.

Sono davvero bellissimi insieme, non trovate?