Amici, l’ex concorrente ha appena dato un dolcissimo annuncio: chi diventerà genitore

Cicogna in arrivo per un ex concorrente di Amici da sempre amatissimo: sta per diventare papà e la sua gioia è alle stelle!

Che gli anni passino velocemente è una realtà con cui tutti dobbiamo fare i conti e a ricordarcelo contribuiscono anche tante notizie su personaggi famosi che abbiamo conosciuto magari da ragazzini e che oggi sono diventati artisti affermati. Non solo: anche la loro vita privata ha subito nel corso degli anni mutamenti più o meno importanti che riescono sempre a lasciarci un po’ sorpresi.

Succede soprattutto con gli ex protagonisti di storiche trasmissioni tv in onda da un bel po’ di anni, come il Grande Fratello o Amici. Tanti gli ex inquilini della casa più spiata d’Italia che hanno cambiato radicalmente vita o che comunque hanno messo su famiglia, messo al mondo dei figli, ecc. Lo stesso vale per molti ex allievi del talent condotto da Maria De Filippi: che siano allontanati o no dalla luce dei riflettori poco importa, avere loro notizie fa sempre piacere perché ci riporta con la mente agli passati e facendoci rivivere tanti ricordi.

E’ proprio quanto accaduto in questi giorni con un ex volto della scuola di Canale 5, che all’epoca della sua partecipazione al programma conquistò il pubblico con il suo talento e la sua personalità. Aveva circa 23 anni quando lo vedevamo tra quei banchi ed oggi ha creato una splendida famiglia: lui e la compagna stanno per diventare genitori e l’annuncio è giunto sui canali social del cantante.

Amici, diventerà papà! L’ex concorrente è al settimo cielo

“È tutto un conto alla rovescia verso di voi… Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre!!!”: inizia così il tenero post di uno dei volti più indimenticabili di Amici di Maria De Filippi. Nella foto, l’immagine del pancione della compagna che attende due gemelli su cui, in primo piano, spicca la faccia del dolcissimo cane di famiglia.

L’ex concorrente della celeberrima trasmissione è Enrico Nigiotti, che partecipò all’edizione del 2010, proprio quella vinta da Emma Marrone. Un percorso che lo aiutò a farsi conoscere come artista e che ha poi dato i suoi frutti spalancandogli le porte della musica.

Da tempo accanto a Giulia, il 35enne livornese ebbe una storia con l’allora allieva Elena D’Amario, oggi diventata una delle ballerine professioniste del programma. Fu per lei che, durante la settima puntata del serale, Enrico decise di auto-eliminarsi per non trovarsi a sfidarla. Di quel periodo ad Amici resta sicuramente la bella amicizia instaurata con Emma Marrone, la quale ha fatto gli auguri per il meraviglioso annuncio.

A conclusione del post pubblicato, Nigiotti ha scritto: “Maso e Duccio, ci si vede presto bimbi” e dai nomignoli si può suppore che i bebè in arrivo siano due maschietti.

Tanti auguri ai futuri genitori!