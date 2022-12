Beautiful, le anticipazioni americane terrorizzano gli spettatori: cosa sta per succedere nella seguitissima soap opera.

I colpi di scena, in Beautiful, non mancano mai. Lo sanno bene i telespettatori, che seguono le vicende della famiglia Forrester da ben 35 anni: era il 1987 quando, in America, è stato trasmesso il primo episodio in assoluto, arrivato in Italia nel ’90. Ancora oggi, come anni fa, il pubblico segue con passione quello che accade, episodio dopo episodio. E, prossimamente, accadrà qualcosa di davvero sconvolgente.

Come è noto, le registrazioni in America avvengono diversi mesi prima rispetto alla programmazione italiana: per vedere in onda su Canale 5 le puntate attualmente trasmesse oltreoceano bisogna attendere un po’! Grazie alle anticipazioni, però, è possibile scoprire tutto in anteprima. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa sta accadendo, siete nel posto giusto. Tenetevi forte: per un’amata protagonista della soap si mette davvero male.

Terribile colpo di scena per Steffy Forrester: le anticipazioni americane di Beautiful preoccupano i fan

Non c’è pace per Steffy Forrester. La figlia di Ridge e Taylor ne ha passate tante, ma questo, purtroppo, è solo l’inizio. Nelle puntate in onda in Italia stiamo assistendo al ritorno in scena di Sheila Carter, che, al momento, non ha ancora compiuto niente di terribile. Ben presto, però, la madre biologica di Finn sconvolgerà completamente la vita di Steffy e della sua famiglia. In primis con una sparatoria, durante la quale, pur volendo colpire Steffy, sparerà a Finn, che morirà! O quasi…

Per molto tempo tutti crederanno che il medico sia morto, compresa Steffy, che per dimenticare tutto volerà in Europa, dove sarà rinchiusa in una clinica, per riprendersi psicologicamente. Dopo un po’, però, si scoprirà che Finn è vivo, grazie alla madre naturale Li, che lo porterà in salvo, curandolo in una stanza segreta. Steffy e Finn, dopo tanto dolore, si ricongiungeranno… ma non è finita qui!

Il nuovo trauma per Steffy porterà sempre il nome di Sheila Carter. Quest’ultima, infatti, per sfuggire alla polizia e non tornare in carcere, si fingerà morta, inscenando un attacco da un orso: la donna arriverà persino ad amputarsi un dito pur di rendere credibile la scena. Una ‘morte’ che ha tranquillizzato i Forrester, Steffy per prima, che ha creduto di essersi finalmente liberata di una donna che per lei rappresenta un vero e proprio incubo. Purtroppo, però, così non è, e la giovane Forrester si ritroverà nuovamente faccia a faccia con la sua nemica. A quanto pare, Steffy avrà un nuovo crollo psicologico, che la metterà a durissima prova.

Per la moglie di Finn arriverà un nuovo periodo molto buio… saprà uscirne anche stavolta grazie all’amore sconfinato dei suoi figli? Non ci resta che attendere le prossime puntate. Quel che è certo è che, i telespettatori italiani sono avvisati, l’incubo Sheila è appena iniziato…