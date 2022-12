Diletta Leotta ed Antonella Clerici: è successo lontano dalle telecamere, ora si sa tutto. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi!

Sono due dei volti più amati e seguiti dal grande pubblico sia in tv che sui social network. Stiamo parlando proprio di Diletta Leotta ed Antonella Clerici. Due vere icone nei loro rispettivi ambiti. La Leotta nello sport e la Clerici in cucina e non solo.

Entrambe condividono un pezzo della propria carriera da giornaliste sportive, ma che cos’altro hanno in comune queste due donne apparentemente così diverse? Non tutti lo sanno, ma c’è stato un episodio che le ha molto avvicinate. È successo qualche tempo fa lontano dalle telecamere, ma adesso si sa finalmente tutto.

Sapete già di che cosa stiamo parlando? Quando lo scoprirete non riuscirete di sicuro a crederci. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi.

Diletta Leotta ed Antonella Clerici: è successo lontano dalle telecamere

Oltre ad essere due personaggi televisivi molto amati e seguiti anche sui social ed oltre a condividere un pezzo di carriera come giornaliste sportive, che cosa hanno in comune due professioniste tanto diverse come Diletta Leotta ed Antonella Clerici? Scopriamolo subito.

Non tutti lo sanno, ma qualche anno fa fra le due in occasione del Festival di Sanremo c’è stato un episodio molto particolare che ha segnato profondamente la conduttrice di Dazn. Come sappiamo la Leotta in passato è stata spesso vittima di pesanti critiche sia a livello lavorativo che personale, poiché lavora in quello che purtroppo al momento è un settore ancora molto maschilista, il mondo del calcio.

In questo percorso fatto di pregiudizi, però, ha voluto ringraziare pubblicamente Antonella Clerici che più volte ha spezzato una lancia in suo favore. Ecco che cosa ha raccontato Diletta Leotta in una lunga intervista rilasciata al settimanale F.

Le parole della Leotta

All’interno di un’intervista rilasciata al settimanale F, Diletta Leotta ha parlato del suo percorso lavorativo spesso difficile che la pone di frequente al centro di critiche e polemiche per via del suo aspetto sensuale inserito in un contesto maschilista come il mondo del calcio.

In questo senso, però, la collega Antonella Clerici è più volte intervenuta a sostegno della giornalista siciliana, specialmente in occasione del Festiva di Sanremo del 2020. “Antonella Clerici è una professionista molto generosa” ha dichiarato pubblicamente la Leotta. “Dietro alle quinte di Sanremo mi ha insegnato a leggere un gobbo senza essere rigida” ha aggiunto.

“Anche lei viene dal calcio, sa che in Italia è sacro come se parlassi della Bibbia. Da donna di esperienza infinita mi ha dato un consiglio importantissimo, con una dolcezza da madre: non pensare alle critiche, sii meno secchiona. Mettici più il cuore ed andrà tutto bene” ha infine concluso la Leotta riportando le parole della collega. Un consiglio davvero preziosissimo che ognuno di noi potrebbe fare proprio nella vita di tutti i giorni.