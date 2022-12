“Divorata dall’ansia”: la famosa cantante rivela il suo calvario

Sembrava aver vinto i ‘mostri’ che la tormentavano, ma la cantante ha rivelato di soffrire ancora di ansia e di essere di nuovo in terapia.

L’ansia è un problema che al giorno d’oggi affligge moltissime persone, tra cui anche le ‘celebrities’. Lo stress della vita odierna, con tutto il carico di impegni ed aspettative che la caratterizza, rappresenta un fattore determinante affinché molti cadano in tale baratro, finendo col sentirsi sopraffatti dalle proprie emozioni. Sono diversi i personaggi famosi, italiani e stranieri, che hanno raccontato a cuore aperto la loro esperienza alle prese con questo dramma capace di invalidare la vita.

E’ ovvio che per guarire la cosa più giusta da fare è rivolgersi ad un esperto in tali problematiche: un supporto psicologico adeguato può fare miracoli ed è l’unico rimedio davvero efficace. Lo ha fatto anche una delle cantanti più talentuose dell’intero panorama musicale internazionale, che per la seconda volta si trova a combattere questo disagio.

Già tempo fa aveva dovuto affrontare un periodo molto difficile che l’aveva addirittura allontanata dalle scene, poi c’è stato il divorzio dall’ex marito e paure ed insicurezze l’hanno travolta. Una fase così drammatica da spingerla ad avere ben 5 sedute di terapia psicologica in un solo giorno. Poi, finalmente, la rinascita: la star era riuscita a lasciarsi alle spalle quell’incubo e a riprendere in mano le redini della propria vita. Ora, però, ha fatto sapere di essere ripiombata nel ‘tunnel’: lo ha rivelato lei stessa.

E’ tornata in terapia: la celebre cantante nuovamente vittima dell’ansia

La star finita ancora una volta nella terribile spirale dell’ansia è Adele. La 34enne britannica era stata assente dal mercato discografico per ben 6 anni proprio a causa della complicata battaglia personale che stava vivendo. Nessun nuovo album dal 2015, poi finalmente l’anno scorso il ritorno con 30.

Con la separazione dall’ex marito Simon Konecki avvenuta nel 2019 e poi col divorzio nel 2021, il crollo era stato devastante, ma grazie all’aiuto della terapia l’artista era riuscita a rialzarsi. A segnare la svolta non è stato solo il nuovo disco. Adele è anche dimagrita di ben 45 kg grazie alla dieta e ad un costante allenamento e, da oltre un anno, anche l’amore è tornato a sorriderle: la cantante ha infatti ritrovato il sorriso accanto all’agente sportivo Rich Paul.

Durante il Weekends with Adele svoltosi al Caesars Palace di Las Vegas, però, l’artista ha rivelato di essere nuovamente “divorata dall’ansia” e di essere perciò di nuovo in terapia. “Amo fare musica, ma c’è qualcosa nell’esibirsi dal vivo che mi terrorizza”, ha ammesso senza filtri al pubblico. Ha inoltre spiegato che il percorso intrapreso con la psicologa ha due obiettivi: “Da un lato, voglio imparare ad assumermi le responsabilità delle mie scelte; dall’altro, vorrei sentirmi pienamente consapevole quando mi esibisco”.

In bocca al lupo a questa artista a cui auguriamo tanta forza.