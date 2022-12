Gnocchi di zia Luciana: aggiungi un pizzico di questo ingrediente segreto e sentirai che esplosione di sapore. Impossibile non fare il bis!

Gli gnocchi di zia Luciana sono una variante del classico primo piatto amato da grandi e da piccini. Basta aggiungerci un pizzico di questo ingrediente super segreto per dare alla ricetta quel quid in più che stavi cercando.

Provali subito: saranno una vera esplosione di sapore. Sarà praticamente impossibile non fare il bis. Ma ora bando alle ciance e scopriamo subito la lista completa della spesa e la ricetta spiegata nel dettaglio. Ecco come devi procedere.

Gnocchi di zia Luciana: aggiungi un pizzico di questo ingrediente segreto

Ciò che rende speciale gli gnocchi di zia Luciana è l’aggiunta di un ingrediente segreto a cui di sicuro non avevi mai pensato prima d’ora. Ne basta giusto un pizzico e sentirai che esplosione di sapore. Provare per credere!

Adesso però basta perdere altro tempo prezioso. Continua subito a leggere il nostro articolo, allacciati il grembiule e mettiti al lavoro. Il risultato finale sarà un vero capolavoro di gusto. Prima, però, diamo un’occhiata alla lista completa della spesa. Ecco che cosa ti servirà:

1 chilogrammo di patate;

300 grammi di farina;

1 uovo;

1 pizzico di sale;

50 grammi di burro;

20 grammi di zucchero;

1 ciuffetto di salvia;

40 grammi di parmigiano grattugiato;

1 pizzico di cannella in polvere.

Preparazione

Come avrai di sicuro capito dalla lista della spesa, l’ingrediente segreto usato nella ricetta degli gnocchi di zia Luciana è la cannella. Ci avevi mai pensato prima d’ora? Vedrai, se seguirai i nostri consigli il risultato finale sarà una vera delizia.

Innanzitutto, prepara gli gnocchi mettendo subito le patate a lessare. Dopodiché, lasciale raffreddare e sbucciale per poi schiacciarle all’interno di una ciotola abbastanza capiente. Metti su una spianatoia la farina a fontana e riponi al centro le patate schiacciate, l’uovo ed un pizzico di sale. Comincia, quindi, ad impastare a mano fino ad ottenere un composto bello liscio ed omogeneo.

A questo punto, stacca dei pezzetti di impasto e crea come dei filoncini da cui andrai a ricavare i tuoi gnocchi. Pratica le classiche incisioni con i rebbi di una forchetta e poi metti a bollire l’acqua per la pasta. A parte, prepara il condimento. Fai sciogliere il burro in una padella antiaderente ed aggiungi anche la salvia.

Non appena gli gnocchi saranno cotti, scolali e trasferiscili nel burro fuso. Unisci, infine, il parmigiano grattugiato, lo zucchero e la cannella, mescola bene ed il gioco è fatto. Gli gnocchi di zia Luciana saranno finalmente pronti da gustare. Sono talmente buoni che sarà impossibile non fare il bis! Servi il piatto ben caldo con qualche fogliolina di salvia per decorare e sentirai che esplosione di sapore.