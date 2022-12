Melissa Satta ha un nuovo amore? Le ultime indiscrezioni, cosa sarebbe successo

Dopo l’annuncio della fine della relazione con Mattia Rivetti, ci sarebbero delle novità per Melissa Satta: nuovo amore per l’ex Velina?

La vita sentimentale di Melissa Satta starebbe conoscendo una nuova fase di serenità grazie ad una nuova fiamma: è quanto sostiene il rumor riferito da The Pipol, secondo cui l’ex Velina di Striscia la Notizia sarebbe stata in vacanza a St.Moritz in dolce compagnia. Questi ultimi mesi per la bella americana di origini sarde non sono stati affatto facili: lo scorso ottobre, attraverso la sua pagina Instagram, lei stessa aveva annunciato la rottura dall’ex compagno Mattia Rivetti.

Dopo il matrimonio celebrato nel 2016, la Satta ed il padre di suo figlio, il noto calciatore Kevin-Prince Boateng, si erano separati definitivamente nel 2020. Nel 2018 c’era stata già una crisi tra loro, ma nel 2019 avevano scelto di riprovarci. Un tentativo evidentemente non andato a buon fine. Al riguardo, tempo dopo la showgirl aveva raccontato a Verissimo: “Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice”.

A marzo del 2021, Melissa era arrivata la prima paparazzata con Rivetti. La storia è stata vissuta da entrambi con molta discrezione, come testimonia la scarsità di scatti social che ritraevano i due insieme. In base a ciò che all’epoca riportava il settimanale Oggi, la decisione di dividere le rispettive strade era arrivata a causa dei diversi obiettivi che ciascuno dei due aveva. Dopo quasi due anni di relazione, la Satta avrebbe voluto iniziare una convivenza, ma l’imprenditore milanese non avrebbe avuto la stessa intenzione. Una rottura che molto probabilmente l’ha fatta soffrire non poco, visto anche il bel rapporto tra Rivetti e suo figlio Maddox.

Ora, però, The Pipol rivela che Melissa starebbe voltando pagina dandosi una nuova opportunità in amore. Nelle celebre località turistica summenzionata, l’ex fidanzata di Christian Vieri sarebbe stata vista con un uomo col quale probabilmente è scoccata la scintilla.

Chi sarebbe il nuovo amore di Melissa Satta e come si sarebbero conosciuti

Stando alle indiscrezioni riportate da The Pipol, l’incontra tra la Satta e la nuova fiamma sarebbe avvenuto grazie a Cristina Corradi, amica di entrambi. L’uomo in questione è Stefano Percassi, 47enne bergamasco figlio dell’imprenditore Antonio Percassi, a capo della Odissea Srl e presidente dell’Atalanta. Inoltre, Stefano e suo padre sono anche i creatori di un altro brand famosissimo ovvero KIKO Milano, azienda di cosmetici nata nel 1997.

Non si può dire che il passato sentimentale della Satta sia stato sempre facile finora, ma se dovesse rivelarsi fondata la notizia di questo nuovo amore nella sua vita, non potrebbe che far piacere a tutti coloro che la seguono con affetto.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti al riguardo!