Antonella Clerici in imbarazzo: non si aspettava quella reazione, è successo proprio in diretta

Momento di imbarazzo per Antonella Clerici in diretta tv: quello che è successo davanti a tutti non se lo sarebbe mai aspettato.

Non solo Loredana Lecciso è stata la protagonista di un siparietto divertente, ma anche Antonella Clerici ha vissuto un momento di forte imbarazzo nel corso di una delle ultime puntate di È sempre mezzogiorno. L’amata conduttrice tv, infatti, si è presentata al suo pubblico in tutta la sua bellezza e simpatia, ma mai si sarebbe aspettata quello che poi è successo dopo qualche minuto.

Sappiamo benissimo che ciascuna puntata di ‘È sempre mezzogiorno’ si apre con un momento ‘intimo’ di Antonella Clerici e il suo pubblico. Subito dopo la sigla iniziale ed aver dato il benvenuto ad una nuova puntata dell’amato show di Rai Uno, infatti, la conduttrice si prende qualche minuto per sé. E, dritta alla telecamera, si rivolge direttamente ai suoi spettatori. Che siano massime, aforismi o pensieri del tutto personali, l’Antonellina nazionale ama questo momento perché riesce ad entrare in contatto col suo pubblico. È quello che è successo anche durante la diretta di Giovedì 15 Dicembre, ma siamo certi che il volto tv non si sarebbe mai aspettata quello che poi in realtà è successo.

Imbarazzo per Antonella Clerici in diretta tv: non se lo sarebbe mai aspettato, cos’è successo

Domenica 18 Dicembre si concluderanno i Mondiali! A distanza di diverse settimane dal suo inizio, il torneo mondiale è pronto a concludersi in Qatar con un’ultima partita davvero da brividi. Chi, secondo voi, tra Argentina e Francia avrà la meglio? Come in molti ricorderanno, la nazionale francese ha vinto lo scorso mondiale mentre quella argentina no, ma è sicuramente tra le preferite: chi alzerà la coppa?

È proprio sui Mondiali di calcio e la finale che, nel corso della diretta di ‘È sempre mezzogiorno’ di Giovedì 15 Dicembre, Antonella Clerici ha voluto spendere due parole. Al centro studio e con lo sguardo dritto alle telecamere, infatti, l’amata conduttrice tv ha detto: “Ieri abbiamo visto un’altra emozionante semifinale”, facendo riferimento al match tra Francia e Marocco del 14 Dicembre, che ha visto vincere la prima Nazionale. “È stata densa di tanti spunti. La finale sarà, quindi, tra Francia ed Argentina”, ha continuato a dire. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Molto presto, però, qualcosa non è andato per il verso giusto. Rivolgendosi ai suoi colleghi e chiedendo loro per chi facciano il tifo, la Clerici ha ricevuto in cambio un silenzio tombale. Sarà perché colti impreparati o perché, magari, non sono tanto ferrati sull’argomento, nessuno dei diretti interessati ha proferito parola. Pertanto, la reazione della bella Antonellina è stata immediata: “Nessuna parla. Qua non gliene frega a nessuno di calcio, io ne sono un’appassionata”, non nascondendo il suo imbarazzo.

“Io farò il tifo per l’Argentina”, ha concluso Antonella Clerici prima di lanciare un messaggio importante riguardante Telethon.