Barbara D’Urso, caschetto nero ma non solo: completamente trasformata, irriconoscibile

Una versione inedita di Barbara D’Urso, che su Instagram si mostra totalmente trasformata: non crederete ai vostri occhi!

Star non si diventa. Si nasce. Sembra confermare proprio questo il post pubblicato nelle scorse ore su Instagram da Barbara D’Urso. Una serie di scatti che la mostrano in una versione completamente diversa e che non poteva passare inosservata. Perché è proprio questa la dote innata della famosa conduttrice 65enne: catturare l’attenzione diventando protagonista assoluta in ogni occasione.

Certo, si tratta di un personaggio televisivo e come tale, direte voi, è ovvio non le risulti difficile farsi notare. Nel suo caso, però, è evidente che ci sia qualcosa in più: del resto, se bellezza e talento non le sono mai mancati, il carisma le ha permesso di diventare una vera icona. Un fascino innato che in tanti anni di tv l’ha sempre accompagnata.

Ciò che non tutti sanno è che la regina di Cologno Monzese riesce ad emergere anche quando è lontana dagli studi del Biscione. Seguitissima sui social, Barbara aggiorna spesso i fan sui vari momenti che scandiscono la sua giornata ed in queste ore è spuntato un post che ha lasciato tutti a bocca aperta. Si tratta di una galleria di foto e video che la ritraggono durante un party esclusivo evidentemente a tema.

Filo conduttore della serata erano la musica ed i suoi artisti rimasti immortali, perciò ciascun invitato ha scelto di omaggiare una star in particolare travestendosi con qualche suo iconico costume. Indovinate chi ha scelto di imitare l’amatissima conduttrice Mediaset!

Barbara D’Urso così trasformata non l’avevate mai vista: è la regina della festa!

Come è nel suo stile, Barbara ha voluto fare le cose in grande anche stavolta. Il suo costume era praticamente perfetto, curato nei minimi dettagli, e molto ma molto intrigante. Innanzitutto, il personaggio che ha scelto di imitare è davvero una leggenda della musica e già solo questo rende bene l’idea di quanto la D’Urso sia geniale anche quando non è impegnata col lavoro.

L’artista in questione è il mitico Freddy Mercury: l’ex dottoressa Giò ha indossato vestiti identici a quelli che aveva il celebre cantante nel video di I want to break free, indimenticabile pezzo dei Queen del 1984 che ha fatto la storia della musica rock. Negli scatti pubblicati, si vede Barbara in forma smagliante con una vertiginosa minigonna con spacco, maglia rosa, reggicalze, tacchi a spillo. La trasformazione è stata resa completa con un paio di vistosi baffi neri ed una parrucca nera a caschetto con tanto di frangia.

Ecco il risultato, che ve ne pare? Non c’è che dire, l’amato volto di Canale 5 ha fatto un ottimo lavoro, complimenti!