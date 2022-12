Com’era il vestito da sposa di Chiara Ferragni: in pochi se lo ricordano. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi: che meraviglia!

Chiara Ferragni è una delle influencer italiane di maggiore successo al mondo. Sposata con il rapper Fedez, vanta su Instagram la bellezza di quasi 30 milioni di follower. Un numero davvero esorbitante, anche se il marito ne conta anche lui all’incirca la metà.

Ad ogni modo, nonostante sia uno dei personaggi pubblici più seguiti, non tutti si ricordano com’era il suo vestito da sposa. Voi ve lo ricordate? Andiamo a rinfrescarci un po’ la memoria. Quando lo vedrete resterete di certo a bocca aperta perché è una vera meraviglia. Guardate un po’ qua con i vostri occhi.

Il matrimonio con Fedez

Anche se sono passati ormai 4 anni, è praticamente impossibile dimenticarsi dell’evento più chiacchierato del gossip italiano dell’ultimo periodo. Il matrimonio tra l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ed il rapper Fedez. La coppia è convolata a nozze a Noto, in Sicilia, il 1° settembre 2018. Per l’occasione è stato organizzato tutto nei minimi dettagli.

Dagli outfit alla scelta della location ricaduta sulla Dimora delle Balze, un casale dell’800 situato a pochi chilometri da Noto. E come dimenticare inoltre l’aereo Alitalia messo interamente a disposizione dei Ferragnez per il trasporto degli invitati? O, ancora, l’esclusiva festa di pre-fidanzamento? Insomma, un evento davvero epocale che ha fatto parlare per mesi (se non addirittura per anni) i fan e non solo.

Com’era il vestito da sposa di Chiara Ferragni

Ma torniamo ora sul tema dell’abito. Vi ricordate com’era il vestito da sposa di Chiara Ferragni? Se volete rinfrescarvi la memoria o se vi siete lasciati sfuggire questo dettaglio non da poco continuate subito a leggere il nostro articolo di oggi. Quando vedrete le immagini resterete di sicuro a bocca aperta.

Come forse alcuni di voi ricorderanno, per il giorno più importante della sua vita Chiara Ferragni ha scelto un abito da sposa dallo stile romantico, firmato Dior e realizzato da Maria Grazia Chiuri. Per fare il vestito ci sono voluti ben 400 metri di tessuto e 1600 ore di lavoro. Un’impresa davvero epica che ha portato, però, ad un risultato finale a dir poco eccezionale. Il corpetto in pizzo dal collo alto, la gonna in tulle ed il velo lunghissimo hanno, infatti, esaltato al massimo la silhouette dell’influencer.

Ma non finisce qua, perché in realtà durante la cerimonia la Ferragni ha anche indossato degli altri abiti. Per il party di benvenuto ha infatti scelto Prada, mentre per il ricevimento ha selezionato un altro capo firmato Dior, dallo stile pop romantico. “Non avrei mai immaginato di poter avere un abito couture di Dior” ha dichiarato l’influencer. E invece il suo sogno si è realizzato per ben due volte!