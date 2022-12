Raoul Bova, l’annuncio pieno di gioia: riguarda suo figlio

L’ultimo annuncio di Raoul Bova è davvero pieno di gioia: la notizia riguarda il figlio dell’attore romano, pazzesco.

Non ha assolutamente bisogno di troppe presentazioni, Raoul Bova. Classe ’71, l’attore romano compie il suo esordio in questo mondo del lontano 1991, dopo un passato da sportivo ed amante del nuoto, e da quel momento non si ferma più. Dapprima come aiutante nel famoso programma ‘Scommettiamo che..’ ed, l’anno successivo, attore in un film dell’epoca, il buon Bova si rende conto qual è la sua più grande passione. E si impegna fortemente per farla diventare la sua professione. Ad oggi, a distanza di 30 anni dal suo esordio, si può dire che il bel Raoul ce l’ha fatta: non solo è un attore di successo, ma è anche amatissimo!

Non si può affatto dire che l’anno che sta per concludersi non sia stata per Raoul Bova gratificante. Non solo, dal punto di vista lavorativo, l’attore è romano è stato al centro di fiction di successo – come ad esempio Giustizia per tutti, Buongiorno Mamma e Don Matteo – ma l’ha visto trionfare anche per alcune gioie personali. È proprio questo quello che è successo nei giorni scorsi. E di cui lo stesso attore ce ne ha dato notizia sul suo canale social ufficiale.

La notizia che ha condiviso Raoul Bova riguarda direttamente suo figlio, ma non si può affatto fare a meno di dire che ha reso pazzi di gioia anche il suo papà.

Raoul Bova pazzo di gioia, l’annuncio riguarda suo figlio: bellissimo!

Alla fine è proprio così: il legame che lega un genitore al proprio figlio non ha assolutamente eguali. Ce ne siamo resi ancora più conto quando Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D’Alessio, si è lasciata andare ad una dedica al miele per LDA, che tra qualche mese debutterà sul palco di Sanremo. E ne abbiamo avuto la conferma con quest’annuncio pieno di gioia di Raoul Bova per suo figlio Alessandro. Solito a condividere parte della sua famiglia e della sua vita quotidiana, l’attore romano non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi ammiratori di un lieto evento, che riguarda il giovane Bova in prima persona. E così, con uno scatto super emozionante tra padre e figlio, il bel Raoul ha informato il suo pubblico della laurea del suo ‘piccolo’.

“Hai raggiunto un grande traguardo. Sono fiero di te”, è con queste parole che Raoul Bova ha condiviso coi suoi fan la gioia del momento. Suo figlio Alessandro si è laureato. E lui, da buon papà, non può assolutamente non essere orgoglioso per lui. Congratulazioni!

Quanti figli ha Raoul Bova?

Attualmente impegnata con Rocìo Munoz Morales, attrice spagnola conosciuta sul set del film ‘Immaturi’, Raoul Bova ha un matrimonio naufragato alle spalle. Circa 10 anni fa, infatti, l’attore si è separato dalla sua compagna di sempre Chiara Giordano, veterinaria sposata nel 2000 e che l’ha reso papà di Alessandro e Francesco. Dal suo rapporto con la Morales, inoltre, sono nate altre due figlie: Luna e Alma.

Una grande famiglia allargata, quella di Raoul Bova, nella quale si percepisce chiaramente tutto l’amore.