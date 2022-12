Lda, il figlio di Gigi D’Alessio fa emozionare sua mamma: “Oggi è un giorno importante”; parole da brividi che non sono passate inosservate.

È stato uno dei protagonisti assoluti della passata edizione di Amici di Maria De Filippi. Un programma in cui è entrato in punta di piedi, conscio del fatto che avrebbe dovuto affrontare diversi pregiudizi, soprattutto all’inizio del suo percorso. Un percorso durante il quale, però, LDA è riuscito alla grande a staccarsi l’etichetta di ‘figlio di’, dimostrando il suo grande talento, oltre che facendosi conoscere a 360 gradi dal pubblico.

Un carriera in continua ascesa, quella del napoletano, che può senza dubbio contare sul sostegno e l’appoggio assoluto di papà Gigi D’Alessio e della mamma, Carmela Barbato. Quest’ultima, un po’ di giorni fa, non è riuscita a trattenere la sua emozione, scrivendo un meraviglioso messaggio social dedicato proprio al suo Luca. Di cosa si tratta? Vi sveliamo tutto.

La mamma di Lda esprime la sua emozione sui social: “Oggi è un giorno importante”

La meravigliosa notizia per lui è arrivata lo scorso 4 dicembre, quando in diretta dal TG 1, Amadeus ha annunciato i nomi dei big in gara nel prossimo Festival di Sanremo. Nomi tra i quali compariva anche il suo, LDA. Dopo la magica esperienza nei banchi di scuola di Amici, il figlio di Gigi D’Alessio è pronto per un’altra avventura, una delle più prestigiose per un cantante, soprattutto della sua età. A Febbraio 2021, Luca D’Alessio salirà sul palco dell’Ariston tra i Big e i suoi numerosi fan non vedono l’ora di ascoltare il suo brano e di sostenere il giovane cantante. Che ha reso felicissima la sua famiglia, a partire dai genitori.

Sul suo canale ufficiale di Instagram, dubito dopo l’annuncio di Amadeus, mamma Carmela ha espresso tutta la sua gioia attraverso un post. Un post in cui ha condiviso una foto di LDA, scrivendo un messaggio breve ma ricco di amore: “Oggi è un giorno importante per me. L’emozione è fortissima. La condivido con chi mi ha voluto bene. Aspettando Sanremo”. Queste le parole che l’ex moglie di Gigi D’Alessio ha dedicato al suo terzo figlio, che non vede l’ora di ammirare su quel palco.

Tanta la gioia anche per papà Gigi, che nello stesso giorno, il 4 dicembre, ha scritto su Instagram: ” Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento. Sempre più orgoglioso di te. Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo”. Grande attesa, quindi, per il debutto di LDA a Sanremo e, in generale, per l’inizio della nuova edizione della kermesse canora più importante del nostro Paese. Tanti i nomi eccellenti in gara, da Giorgia a Marco Mengoni, fino a Ultimo: ne vedremo (e sentiremo) delle belle.