Ricordate Teresanna Pugliese? Oggi è completamente diversa, quasi irriconoscibile; come si è mostrata l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Di recente è tornata in studio a Uomini e Donne come ospite e il pubblico l’ha accolta come se il tempo non fosse mai trascorso. Di tempo, però, ne è passato da quanto Teresanna Pugliese è stata protagonista della trasmissione di Maria De Filippi. Prima come corteggiatrice, poi nel ruolo di tronista e, successivamente, nuovamente da corteggiatrice per conquistare Francesco Monte, la napoletana è uno degli ex volti del programma che i telespettatori ricordano con maggiore affetto.

E, ancora oggi, una vera e proprio schiera di fan segue Teressanna sui social, dove è solita condividere alcuni momenti delle sue giornate. Non mancano attimi in famiglia, col marito Giovani Gentile, che ha sposato nel settembre del 2018, e col loro dolcissimo bambino, Francesco. E, a proposito di social, qualche giorno fa la Pugliese ha mostrato ai followers il suo nuovo look. Per combattere l’influenza, come ha scritto lei stessa nella didascalia al post, Teresanna ha scelto di dare un tocco di colore ai suoi capelli, scegliendo una tonalità assolutamente inedita. Curiosi di scoprire cosa ha fatto alla sua chioma scura?

Teresanna Pugliese cambia look: com’è l’ex di Uomini e Donne oggi

La sua storia con Francesco Monte, seppure senza lieto fine, ha fatto sognare milioni e milioni di telespettatori. Una storia che, ormai, fa parte del passato, perché oggi Teresanna Pugliese è felicemente sposata con il suo Giovanni e felicemente mamma di Francesco. E, da qualche giorno, è anche felicemente ‘rosa’! Di cosa parliamo?

Del nuovo colore di capelli scelto dall’ex di Uomini e Donne, che, nei giorni scorsi, ha mostrato il suo nuovo look attraverso Instagram. Una leggera schiaritura, molto notevole sulle ciocche che incorniciano il viso, di una tonalità che, come scrive la stessa napoletana nei commenti al post, si chiama ‘rosa gold’ e va nel ramato con la luce esterna. Una pioggia di commenti ha invaso lo scatto e , in tantissimi, hanno sottolineato come, col nuovo colore, Teresanna sembri una ragazzina. “Solo per il fatto che sembro più piccola questo colore ha vinto!”, è stata la risposta ironica della Pugliese ad uno dei commenti presenti sotto al post. C’è chi non nasconde di preferire il colore precedente, ma il post è stato invaso da una vera e propria valanga di complimenti per Teresanna, che si conferma amatissima. Curiosi di vedere il suo tocco rosa gold? Date un’occhiata:

Davvero incantevole! E voi, la preferivate nella versione più scura o adesso? Quel che è certo è che Teresanna è semplicemente incantevole, qualsiasi colore scelga per la sua chioma.