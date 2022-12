Non c’è più molto tempo: se sei a corto di idee ecco qualche suggerimenti per i regali di Natale, puoi spendere meno di 10 euro!

Natale è ormai alle porte e tra le mille cose da fare non c’è da sorprendersi se non siamo ancora riusciti a reperire tutti i regali per i nostri amici e familiari. A volte non sappiamo proprio cosa donare loro per timore di non cogliere il gusto di ognuno. Se sei a corto di idee ecco qualche suggerimento per i regali di Natale: tutto sotto i 10 euro!

Ovviamente stiamo vivendo un periodo di crisi economica che ha influito sul portafogli degli italiani. Non sorprende che, quest’anno, siamo alla ricerca di qualcosa di non troppo caro. Noi vi avevamo anche consigliato come risparmiare sulla carta regalo sostituendola in modo furbissimo: ci avete mai pensato?

Se siete a corto di idee, non temete: abbiamo qualche consiglio per voi! Si tratta di prodotti che potete trovare facilmente sotto i 10 euro!

Regali di Natale: idee sotto i 10 euro, ecco qualche suggerimento prezioso

Le persone a cui dobbiamo fare i regali, ovviamente, sono diverse per età, passioni e vari. Iniziamo quindi dagli adulti per poi finire con i più piccoli!

Se, ad esempio, dovete omaggiare suoceri o genitori, ma anche persone di una certa età, l’idea migliore potrebbe essere una confezione già pronta. Il classico “cesto”, come viene definito in molte città. Potete trovarli sia già pronti, in supermercati e simili, o anche realizzarlo con le vostre mani. Basterà acquistare il recipiente e riempirlo dandovi un budget appunto di 10 euro. Pasta, farina, caffè… potete metterci di tutto e star certi che si tratterà di qualcosa di utlissimo!

Passiamo ora a sorelle, fratelli, cognati e amici. Se tra i vostri cari ci sono amanti del buon vino o di liquori, potete regalar loro una bottiglia ed essere sicuri di colpire nel segno. Se ne trovano di ottime e squisite sotto i 10 euro se abbiamo la pazienza di cercare. In alternativa, basta pensare a qualcosa di utile: quest’anno è particolarmente freddo, che ne dite di un bel paio di guanti? Ci costerà meno di un maglione o di un cappotto, ma si tratterà comunque di un dono molto apprezzato!

Infine, i più piccoli. Per gli adolescenti, coloro che sono già in grado di leggere, un’idea vincente potrebbe essere un libro o una versione “ebook”. Oggigiorno i giovani sono ferrati in tablet e vari e, in questo modo, potranno servirsene per leggere una splendida storia. Per neonati e piccolissimi, ovviamente, la scelta è più “ristretta”: se volete andare sul sicuro potete scegliere dei caldi e deliziosi cappellini. Basta scegliere il negozio giusto e il gioco è fatto!