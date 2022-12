Adele, i fan sono seriamente preoccupati: “Mi terrorizza”, la confessione

Adele, la confessione della cantante preoccupa seriamente i fan: “Mi terrorizza”, cosa ha fatto sapere l’amatissima artista

La cantautrice britannica che dal 2008 è diventata una delle voci più note nel panorama musicale internazionale ha raccontato apertamente un problema che in questi ultimi tempi si è acuito sempre più divenendo un vero e proprio limite. “Mi terrorizza”: queste sono state le sue parole.. Ma scopriamo più nel dettaglio che cosa ha raccontato la nota artista.

Con il suo primo album nel lontano ormai 2008, Adele ha esordito nel mondo musicale divenendo ad oggi un volto ed anzi una voce nota ed amata da molti. Con le sue canzoni, molte delle quali diventati colonne sonore di momenti struggenti della nostra vita, Adele ha occupato un posto importante nel nostro cuore. Da quel lontano anno d’esordio però le cose per la cantante sono cambiate, di molto. Non solo il suo successo è stato sempre più un crescendo, ma con il tempo Adele si è fatta conoscere sempre più dai suoi fan che oggi le sono particolarmente vicini. Qualche tempo fa era finita ‘sotto le luci dei riflettori’ per la trasformazione fisica avvenuta con un duro impegno. Da quel momento la cantante aveva deciso di rimettersi in gioco.

Non solo il cambiamento fisico, alle spalle la cantante si è lasciata il divorzio dall’ex marito Simon Konecki con il quale ha avuto suo figlio Angelo. Il matrimonio tra i due non funzionava, la cantante ospite di Oprah Winfrey detto che le cose fra i due andavano avanti a fatica. E così la difficile decisione di chiudere quella storia. Oggi però è una donna più sicura e forse di nuovo innamorata? Ma c’è qualcosa che ‘perseguita’ la cantautrice di fama mondiale e lo ha raccontato ai suoi fan durante il suo concerto a Las Vegas.

Adele fa ai fan una difficile confessione: cosa la terrorizza

Cantautrice di fama mondiale, Adele ha costruito a poco a poco nel corso della sua carriera la fama di cui oggi gode. Più volte la cantante si è raccontata ed in diverse occasioni ha avuto modo di parlare di sé e di raccontarsi. Ma stavolta la cantante ha voluto interagire a ‘tu per tu’ con il suo pubblico per fare una difficile confessione.

E così, durante il suo ultimo concerto a Las Vegas ha fatto sapere di essere tornata in terapia. Ai fan Adele ha parlato di paura, di terrore, di qualcosa che la spaventa tremendamente ogni volta che è pronta per salire sul palco ed esibirsi. “Amo fare musica ma c’è qualcosa nell’esibirsi dal vivo che mi terrorizza“. Per questo motivo ha spiegato di andare in ansia ogni volta che si parla di tour itineranti che la porterebbero ad esibirsi in giro per il mondo. E così, Adele ha deciso di ritornare in terapia. Se prima al centro delle sue sedute c’era il fallimento di un matrimonio finito, adesso la cantante combatte con l’ansia di dover essere perfetta durante le sue esibizioni.