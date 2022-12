Chi è Armando Incarnato, l’amato cavaliere di Uomini e Donne: lavoro, vita privata e il retroscena che in pochi conoscono

Chi è Armando Incarnato, cavaliere di Uomini e donne? Scopriamo insieme il suo lavoro, la vita privata e quel retroscena che in pochi sanno.

Non solo Ida Platano, che nei giorni scorsi ha fatto preoccupare tutti per il livido evidente sotto l’occhio, e Gemma Galgani, ma anche Armando Incarnato è tra i protagonisti indiscussi di Uomini e donne. Giunto nella famosa trasmissione di Maria De Filippi durante l’edizione del 2018/2019, il giovane napoletano è riuscito a conquistare facilmente il centro studio.

Dalla sua parte, Armando Incarnato non dispone solo di un fascino che non passa assolutamente passare inosservato, ma anche di un forte e determinato carattere che, in diverse occasioni, l’ha visto al centro di discussioni e battibecchi. Cosa sappiamo, però, esattamente sul suo conto? Sì, a Uomini e donne ha spesso e volentieri parlato della sua vita, ma siete sicuri di conoscerlo proprio a trecentosessanta gradi? Siamo sicuri della vostra risposta: assolutamente no! È proprio per questo motivo che con questo nostro articolo di oggi, vogliamo fare luce sul suo conto. E scoprire qualche cosa in più su di lui.

Armando Incarnato ha origini napoletane, ma che cosa fa nella vita? E, soprattutto, cosa sappiamo sulla sua vita privata antecedente al programma? Scopriamo tutto quello che occorre sapere su di lui.

Armando Incarnato Uomini e donne: chi è, lavoro e vita privata

Seppure sia un personaggio pubblico a tutti gli effetti, sono pochissime le notizie che si hanno sul conto Armando Incarnato. Sì, sappiamo che ha origini napoletane e che vive qui, ma poi? Purtroppo, non ci è dato sapere la sua data di nascita e né la sua età. Fino ad ora, infatti, non abbiamo alcuna notizia in merito. Possiamo dirvi, però, che è un imprenditore. E che nella sua città d’origine ha una serie di negozi per parrucchieri.

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Attualmente single, Armando Incarnato ha avuto un’importante relazione nella sua vita, durata ben 17 anni. Abbiamo pochissime informazioni sul conto della sua ex compagna, ma sappiamo che da questa storia d’amore è nata Maelle, una splendida bambina di poco meno di 10 anni. Particolarmente affezionato a lei, il cavaliere del programma ama condividere dolci momenti tra padre e figlia, lasciando i suoi sostenitori di stucco per l’incredibile somiglianza che c’è tra lui e la piccolina.

Il retroscena che in pochi sanno

Volto amatissimo di Uomini e donne ed imprenditore, ma siamo certi che non tutti conoscono questo retroscena sul suo conto. Sapete, infatti, che Armando Incarnato ha iniziato anche la sua carriera da attore? Il giovane napoletano, infatti, non solo ha avuto un ruolo nella famosa serie tv ‘Gomorra’, ma è stato anche il protagonista di un cortometraggio a denuncia della violenza giovanile e minorile.

Secondo voi, Armando riuscirà a trovare l’amore della sua vita a Uomini e donne? Chissà, magari il 2023 sarà fortunato per lui.