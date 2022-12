Ida Platano si mostra sui social con un livido evidente: agitazione tra i fan, cos’è successo

Nei giorni scorsi, Ida Platano si è mostrata con un evidente livido sul volto, ma cos’è esattamente successo? Cosa ha detto l’amato volto tv.

Seppure il suo ‘addio’ a Uomini e donne sia avvenuto poco meno di due mesi fa, Ida Platano continua ad essere uno dei suoi volti più amati del programma. La sua voglia di innamorarsi, nonostante le sue pregresse esperienze personali parecchio deludenti, non è assolutamente passata inosservata tanto che – quando ha affermato di essersi innamorata di Alessandro Vicinanza – il suo pubblico è completamente impazzito di gioia per lei. Non ci è dato sapere come finirà la loro storia d’amore, ma quello che non si può fare a meno notare è come Ida sia ritornata a sorridere accanto al giovane salernitano.

Nonostante il momento di gioia che sia Ida e, di riflesso, il suo pubblico stanno vivendo, non possiamo assolutamente non raccontarvi quello che è successo nei giorni scorsi. E che, soprattutto, ha agitato parecchio tutti. Solita a mostrarsi ai suoi sostenitori sul suo canale social ufficiale, l’ex dama di Uomini e donne ha parecchio agitato tutti quando si è mostrata in video con un livido bello evidente sul volto. Sul famoso social, infatti, si è immediatamente ‘scatenato’ il caos. Ed Ida, per tranquillizzare tutti, ha dovuto immediatamente chiarire cosa le fosse successo.

Perché Ida Platano ha avuto un livido evidente sul volto?

Non si sarebbe mai immaginata che – dopo essersi mostrata sui social con un livido bella evidente in volto – avrebbe scatenato tutto questo ‘caos’, ma è stato proprio questo quello che è successo. In alcune delle sue IG Stories di diversi giorni fa, Ida Platano infatti, si è mostrata con questa macchia sul viso. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto preoccupare tutti i suoi ammiratori. Cos’è successo? A spiegare ogni cosa, così come è sempre solita fare, è stata proprio la diretta interessata. Dopo essersi resa conto di quanto era accaduto, la parrucchiera è intervenuta sui social ed ha spiegato per quale motivo aveva un livido sul volto.

Fortunatamente, non è successo nulla di grave! Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che Ida Platano sia stata vittima di un piccolo incidente casalingo. “Volevo ringraziarvi per i messaggi, ma state tranquilli perché nessuno mi ha dato un pugno”, ha iniziato a dire. Spiegando, poi, cosa è successo: “Sono andata a sbattere contro uno spigolo”. Nulla di grave, quindi, anche se sarebbe potuto succedere!

A distanza di qualche giorno da queste Ig Stories, Ida è ritornata sui social in ottima forma. Il livido, infatti, sembrerebbe essersi leggermente sbiadito. E lei è più bella che mai. Eccola qui:

Come andrà a finire, secondo voi, la storia d’amore tra Ida ed Alessandro? Noi auguriamo ad entrambi una splendida vita insieme.