Gemma Galgani, mai successo prima d’ora: Maria De Filippi stenta a crederci; cosa è successo alla dama del trono Over.

Manca poco al consueto stop natalizio di Uomini e Donne. Come sempre, la trasmissione di Canale 5 andrà in vacanza durante le festività, per poi tornare in onda a gennaio, con nuove emozioni e nuovi protagonisti. Ma anche tanti ritorni. Come quello di Gemma Galgani, la regina del trono Over, che senza dubbio tornerà in studio anche nel 2023. Troverà, finalmente, la persona giusta per lei?

In attesa di scoprirlo, vi parliamo di qualcosa di clamoroso, che riguarda proprio la dama torinese e che ha lasciato tutti senza parole. Compresa Maria De Filippi, che non si aspettava affatto un gesto del genere. Non era mai successo prima: ecco di cosa si tratta e cosa è successo nel dettaglio.

Gemma Galgani, il gesto non passa inosservato: cosa è successo a Uomini e Donne

Sono passati circa dieci anni da quando Gemma Galgani ha messo piede per la prima volta nel programma di Canale 5. Anni durante i quali è accaduto davvero di tutto e durante i quali Gemma ha vissuto diverse storie, alcune molto importanti, come quella con Ennio o col ‘gabbiano’ Giorgio Manetti. Niente lieto fine, però, per adesso per lei, che si trova ancora nel parterre femminile, in cerca del vero amore. Che, a quanto pare, non ha trovato neanche nel cavaliere Mario…

“Abbiamo assistito a una scena drammatica“, ha commentato Tina Cipollari, nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne. Una scena che ha visto protagonista proprio la Galgani che, nel bel mezzo di un ballo al centro dello studio, ha strappato una lettera che aveva ricevuto da Mario. “Si l’ho strappata, perché si è rivelato per quello che era e per quello che ha confermato. Infatti è andato a chiedere a Pamela di ballare, lui riesce a raggirare sempre le situazioni”, ha risposto Gemma a Maria De Filippi, rimasta stupita dal gesto improvviso della dama, che sembra essere ormai completamente delusa dal cavaliere.

“Finiscila sempre di insultare, ascolta le persone prima. Sempre nervosa stai? Vuoi sentire un attimo cosa ho da dire”, ha replicato Mario visibilmente agitato. “Sei falso, lo ripeto e lo ribadisco per tutto il tempo che resterai qua”, ha continuato Gemma, che non ha avuto alcun interesse nel conoscere il contenuto della lettera di Mario. Quest’ultimo si giustifica, spiegando di rimanere in studio per conoscere altre donne, dopo che non è andata bene la frequentazione con Gemma.

“Goditi la puntata perché mi sa che la prossima volta non ci sarai, non sarai convocato”, è stato il commento di Tina Cipollari. La previsione dell’opinionista sarà esatta o Mario continuerà il suo percorso in studio?