Malgioglio, il Natale triste: “Non mangio nemmeno una fetta di panettone”, il motivo

Cristiano Malgioglio ha recentemente raccontato di non festeggiare il Natale e di non mangiare nemmeno una fetta di panettone: il motivo.

Per quanto il Natale sia una festa magica perché permette di riunirsi con la propria famiglia e trascorrere del tempo con essa, non si può affatto negare quanto infonda sempre una spiccata malinconia. Non solo, infatti, ci sono quelle persone che non lo festeggiano e che, magari, non ci ‘credono’ proprio più, ma ci sono anche coloro che non avvertono più la magia come quando erano solo dei bambini. È l’esempio Cristiano Malgioglio, che a La Repubblica ha raccontato di non festeggiare più il Natale. Ed, addirittura, non mangiare nemmeno una fetta di panettone.

Una lunga intervista, quella a cui si è lasciato andare Cristiano Malgioglio a La Repubblica. Ancora prima di debuttare con ‘Mi casa es tu casa’, programma condotto da Raffaella Carrà a partire dal 2019 col titolo A raccontare comincia tu, l’amato paroliere e volto tv si è raccontato al famoso quotidiano. In quest’occasione, infatti, il cantante non solo ha raccontato le novità del suo show e quali ospiti avrebbe fortemente voluto, ma ha anche parlato della sua carriera e della sua vita privata.

Tra le tante dichiarazioni a cui si è lasciato andare, una tra tante ha particolarmente colpito. “A Natale non mangio nemmeno il panettone”, ha detto con uno spiccato velo di malinconia. Cos’è successo? E, soprattutto, perché il cantante non festeggia più questa festa?

Cristiano Malgioglio non festeggia più il Natale: la triste confessione

Se sono tantissime quelle persone che si stanno preparando al Natale, che stanno ultimando i regali da fare o che, addirittura, stanno stilando il menù da proporre ai propri cari, altrettanto numerose sono coloro che, invece, non festeggiano affatto questa ricorrenza. E che, come dicevamo, hanno smesso di credere all’armonia di questa ricorrenza una volta cresciuti. Cristiano Malgioglio, purtroppo, rientra proprio in questa ‘categoria’ di persone. A La Repubblica, in occasione del suo debutto al timone di Mi casa es tu casa, l’amato cantante si è completamente messo a nudo. Ed ha svelato, molto probabilmente per la prima volta, perché da anni non festeggia più il Natale.

Dopo aver rivelato di essere felicemente fidanzato da circa quattro anni, Cristiano Malgioglio ha chiarito una volta per tutte se trascorre il Natale insieme al suo compagno oppure no. “Il Natale non esiste più, non mangio nemmeno il panettone”, ha spiegato il cantante. Cos’è successo, però? Cosa si ‘nasconde’ dietro questa scelta? Come nella stragrande maggioranza dei casi, un lutto che l’ha fortemente segnato. A La Repubblica, infatti, il buon Malgioglio ha raccontato di non festeggiare più quest’occasione da quando gli sono morti entrambi i genitori.

Una motivazione validissima, quella data da Cristiano Malgioglio e che fa chiaramente comprendere il suo dolore.