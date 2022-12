“Pu***na”, imbarazzo per Amadeus costretto ad intervenire: il salvataggio in extremis del conduttore; cosa è successo durante la finale di Sanremo Giovani.

È andata in onda venerdì 16 dicembre 2022 la finalissima di Sanremo Giovani. Finale durante la quale abbiamo assistito alla fase finale della gara dei giovani, ma non solo. Amadeus ha presentato ufficialmente i big in gara nella prossima edizione della kermesse canora più famosa del nostro Paese, che, ad uno ad uno, hanno rivelato il titolo del brano che porteranno sul palco dell’Ariston.

A proposito di titoli, però, ci sarebbe un clamoroso retroscena che riguarda una delle canzoni che ascolteremo a febbraio, nel corso della 73 esima edizione del Festival. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il titolo sarebbe stato cambiato all’ultimo minuto, per scelta della direzione artistica. Scopriamo di cosa si tratta e cosa sarebbe successo.

Sanremo Giovani, imbarazzo per Amadeus: c’entra il titolo di una canzone

Gianmaria, Colla Zio, Sethu, Olly, Will e Shari: sono loro sei vincitori di Sanremo Giovani, che il prossimo febbraio saranno in gara a Sanremo 2023, nella categoria Big. A vincere Sanremo Giovani è stato Gianmaria, col brano La città che odi, ma sono sei i ragazzi che si esibiranno sul palco dell’Ariston, come concorrenti ufficiali del prossimo Festival. Nomi che abbiamo conosciuto durante la serata della finalissima, in onda venerdì 16 dicembre 2022. Serata nel corso della quale abbiamo scoperto anche i titoli dei brani che i 22 cantanti in gara porteranno a Sanremo 2023. Da Ultimo a Giorgia, da Marco Mengoni a Gianluca Grignani, fino al ritorno degli Articolo 31 e Paola e Chiara: di nomi eccellenti, quest’anno, ce ne sono davvero tantissimi. E tra questi c’è anche, Madame, che torna dopo qualche anno a Sanremo, col brano dal titolo “Il bene nel male”. Un titolo che, però, come riporta Fanpage.it. sarebbe stato scelto in un secondo momento.

Secondo quanto si legge su Fanpage.it. infatti, il titolo della canzone dell’artista sarebbe stato modificato all’ultimo minuto: la prima scelta, infatti, sarebbe stata “Pu****a”. Un titolo che non passava inosservato e che, a quanto pare, sarebbe stato eliminato per evitare possibili critiche e sostituito con “Il bene nel male”. “Una scelta artistica dell’ultimo minuto“, si legge su Fanpage.it, che ha appreso della modifica in extremis.

Madame è già stata a Sanremo

Al di là del titolo, i fan non vedono l’ora di ascoltare la loro beniamina e il nuovo brano che porterà in gara all’Ariston. Ricordiamo, infatti, che quello di Madame non sarà un debutto. La giovane artista, il cui vero nome è Francesca Calearo, ha già partecipato al famoso evento musicale nel 2021, col brano Voce, che ha avuto uno straordinario successo. Sarà così anche con la nuova canzone? Noi pensiamo proprio di si!