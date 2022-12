Re Carlo perde la pazienza con Camilla: il gesto non passa inosservato, momenti d’imbarazzo durante un evento istituzionale.

Non è la prima volta che Re Carlo III viene immortalato durante un gesto di stizza. Ricordate il momento della firma dei documenti per la proclamazione? Il sovrano non ha nascosto il suo fastidio per via della posizione errata di un portapenne sul tavolo al quale era seduto. L’immagine è stata mandata e rimandata in onda per giorni e lo scatto del re non è piaciuto proprio a tutti. Ebbene, è successo qualcosa di simili e, stavolta, c’entra la regina consorte Camilla.

Il tutto è avvenuto durante un evento istituzionale, nel corso del quale Re Carlo ha perso la pazienza per via di un comportamento della regina consorte. A testimoniarlo un video che è diventato immediatamente virale, come rivela anche Sky tg24. Cosa è successo e perché il re si è infastidito? Vi raccontiamo tutto.

Re Carlo infastidito dal comportamento di Camilla: cos’è successo

Un nuovo gesto di stizza e ancora una volta il protagonista è lui, Re Carlo III. Nei suoi pochi mesi da sovrano, il re è già stato ripreso più volte durante momenti di ‘fastidio’ e anche stavolta quello che è successo non è passato inosservato. Ad infastidire il re, nel corso di un evento istituzionale in Galles, a Wrexham, è stata la moglie Camilla, che ha fatto qualcosa che Carlo non ha affatto gradito. Come riporta Sky Tg24, nel corso dell’evento, il re e la regina consorte hanno incontrato i giocatori e lo staff del Wrexham, oltre che i noti attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Tutto nella norma, se non fosse che, durante la camminata verso la chiesa St. Giles, situata al centro della città, la regina consorte si fosse fermata lungo il tragitto, per parlare con i presenti: un gesto che a Re Carlo non è piaciuto affatto!

Come si legge su Sky Tg 24, nei video diventati virali in rete, si sente il re lamentarsi con le guardie ed esclamare: “Possiamo provare a riaverla vicino? Per favore dobbiamo andare, stavo cercando di aspettarla ma lei va avanti”. Anche in questa occasione, insomma, pare proprio che il re non sia riuscito a mantenere la calma, lasciando trapelare il suo fastidio. E, inevitabilmente, non sono mancati i paragoni con la mamma, la Regina Elisabetta, che in tantissimi anni di regno non è mai apparsa suscettibile come il nuovo re.

Ricordiamo che, proprio come prevede la common low, la moglie di Re Carlo, Camilla, è diventata regina consorte del Regno Unito, a differenza del principe Filippo, marito della regina Elisabetta, che non è mai stato re consorte. Le moglie prendono automaticamente cognome e grado del marito.