Si avvicina l’ultima notte dell’anno: uno per ogni mese, conosci questa tradizione porta fortuna per la sera di Capodanno?

Siamo ormai all’ultima settimana del 2022 e ci accingiamo ad accogliere un anno nuovo di zecca. Si tratta sempre di un periodo dolce e amaro allo stesso tempo, in cui si mescolano nostalgia e voglia di ricominciare. Ogni paese, così come ogni città, ha le sue usanze a riguardo. Uno per ogni mese: conosci questa tradizione porta fortuna per sera di Capodanno?

Qualche giorno fa vi avevamo parlato proprio di questa notte speciale. Ricordate? Vi avevamo fornito qualche consiglio prezioso se pensate di trascorrere il Capodanno in una città europea, spiegandovi come evitare di gravare troppo sul portafogli.

Ovunque passeremo l’ultima sera dell’anno, di sicuro non rinunceremo a tradizioni e usanze di buon auspicio. Oggi vogliamo parlarvi di una in particolare che arriva da lontano.

La tradizione portafortuna di Capodanno: uno per ogni mese

Come abbiamo detto poco fa, ogni paese, ma anche ogni città, ha delle usanze e dei rituali tipici che dovrebbero darci una mano a iniziare l’anno nuovo nel migliore dei modi. Oggi vogliamo svelarvene una che non è italiana, ma arriva dalla Spagna.

Si tratta di una tradizione molto particolare che di sicuro vi farà piacere conoscere e magari anche provare. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta: un’idea davvero interessante e particolare!

Ebbene, da noi in Italia ci sono usanze di ogni genere. Da quella di consumare le lenticchie la sera di Capodanno per avere un anno nuovo ricco a quella di gettare via qualcosa di vecchio allo scoccare della mezzanotte. Anche in altri paesi ci sono tradizioni di ogni genere e noi vogliamo parlarvi di questa originale e sfiziosa che arriva dalla Spagna.

Una tradizione che vede protagonista l’uva o, meglio, gli acini di uva. A quanto pare, se ne dovrebbero scegliere dodici, uno in rappresentanza di ogni mese del nuovo anno. Seguendo i rintocchi della mezzanotte, dovremmo mangiare i dodici acini di uva assicurandoci di finire prima dell’ultimo.

Il motivo? A quanto pare servono ad “attirare” prosperità, benessere, ricchezza e serenità. Ogni acino, come abbiamo spiegato, rappresenta un mese dell’anno. In questo modo per ogni mese noi ci auguriamo felicità e stabilità. Si tratta di un’usanza molto particolare, bisogna ammetterlo, ma anche molto gustosa! L’uva è sicuramente una delizia e non c’è dubbio che molti di noi vorranno provare. Ovviamente ciò non significa che dobbiamo rinunciare alle nostre usanze, possiamo unirle tutte senza problemi. Del resto, di fortuna abbiamo sempre bisogno e l’arrivo di un anno nuovo è sempre un buon momento per ricaricare le pile e ricominciare, impegnandoci al massimo!