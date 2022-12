Affrontare le feste senza sensi di colpa: trucchi e consigli per non ingrassare, così non corri rischi. Fai molta attenzione!

Il periodo delle festività natalizie, oltre ad essere un momento magico da trascorrere insieme a tutta la famiglia all’insegna del relax e del divertimento, è anche un vero e proprio attentato alla linea.

Tra cenoni, pranzi, aperitivi e avanzi, la bocca è sempre in perpetuo movimento. Inoltre, si fa anche meno attività fisica. Tutto questo ovviamente può avere una serie di ripercussioni sulla nostra salute e sul proprio peso forma.

Ma niente paura, perché qui di seguito troverai alcuni trucchi e degli utili consigli per evitare di ingrassare a Natale. In questo modo, ti godrai i festeggiamenti senza troppo sensi di colpa.

Come sappiamo, durante le feste di Natale a farla da padrona sono le grandi abbuffate. In questi giorni, infatti, siamo invitati a pranzo e a cena da amici e parenti oppure siamo noi stessi a cucinare per decine e decine di ospiti. Inoltre, non solo si mangia complessivamente di più, ma si consumano anche maggiori quantità di zuccheri, grassi e calorie.

Tra panettone, pandoro, struffoli, mostaccioli, lasagne, cannelloni, insalata russa, salmone, arrosto e chi più ne ha più ne metta, il pericolo della bilancia è sempre dietro l’angolo. Non c’è affatto da stupirsi se durante le festività si tende a mettere su qualche chiletto di troppo. Se, però, vuoi goderti il Natale senza sensi di colpa devi assolutamente fare attenzione a questi semplici, ma efficaci accorgimenti.

Attenzione a questi dettagli

Per evitare di mettere su qualche chiletto di troppo tra i cenoni e i pranzi di Natale, è bene adottare fin da subito qualche infallibile accorgimento. Ognuno ovviamente ha le sue strategie, ma grazie a questi semplici trucchi ed efficaci consigli la bilancia non sarà più un tuo problema. Ecco che cosa devi fare: