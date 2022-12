Benedetta Rossi e suo marito si amano da tempo, ma sapete come si sono conosciuti? Il retroscena

L’amore tra Benedetta Rossi e suo marito dura da tanti anni, ma non tutti sanno come si sono conosciuti: ecco cosa accadde.

Vederli insieme fa davvero bene al cuore: Benedetta Rossi e suo marito Marco Gentili sono una di quelle coppie che trasmettono un amore davvero solido e che oggi si potrebbe definire “d’altri tempi”. La seguitissima foodblogger marchigiana è diventata negli anni una vera e propria star del web, ma ciò che la lega all’uomo che ha sposato tanto tempo fa non è mai cambiato.

Il segreto della loro unione duratura, molto probabilmente, è la grande complicità che traspare anche nel lavoro. Dal 2015, anno che ha segnato l’inizio del suo successo, la Rossi di strada ne ha fatta: un sito internet, ben sei libri, programmi televisivi e perfino un cartone animato ispirato a lei e al coniuge! Insomma una popolarità che forse neanche la diretta interessata avrebbe immaginato quando, nel lontano 2009, cominciò a pubblicare dei video di ricette su AgriturCasa Vecchia, il canale Youtube dell’agriturismo di famiglia.

In questo percorso fatto di traguardi per lei inaspettati, al suo fianco, immancabile, suo marito Marco, suo coetaneo originario di Altidona, in provincia di Fermo. I due condividono la passione per la natura e la cucina e vivono insieme nel vecchio agriturismo di famiglia. Ad unirli ulteriormente è anche il lavoro. Gentili è il fondatore della MAURI MEDIA SRL, società di marketing che gestisce la pubblicità legata all’attività della moglie.

Non tutti sanno com’è avvenuto il loro primo incontro: ne parlò il marito in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Come e dove si sono conosciuti Benedetta Rossi e suo marito: andò proprio così

Gentili ed il volto di Fatto in casa da Benedetta fanno coppia fissa dal 1997 e sono convolati a nozze nel 2009 alle Hawaii. Come raccontato dall’uomo nel corso di un’intervista rilasciata tempo fa al settimanale Oggi, il primo incontro avvenne in un maneggio, proprio quello di proprietà della famiglia di Benedetta. “I genitori di Benedetta avevano un piccolo maneggio con tre cavalli – ricorda Marco – Era il 1997, io volevo fare passeggiate a cavallo e lei mi accompagnava assieme al signore che gestiva la struttura. E passeggiando una volta, due volte, tre volte è nato l’amore”.

Di recente, al Corriere della Sera. la foodblogger ha aggiunto un dettaglio alla loro conoscenza: “Mi ha corteggiata lui”, ma Gentili ha specificato: “No dai, ci siamo venuti incontro”. Attraverso i loro profili social, marito e moglie condividono molti attimi della loro quotidianità, fatta soprattutto di tanto lavoro.

“Ci alziamo presto e cominciamo a leggere i commenti sui social. Poi magari Benny prova una ricetta, oppure prepariamo la casa per girare un video o uno spot”, ha raccontato Marco al noto quotidiano. Con un’attività così frenetica, è difficile ritagliarsi qualche ora per stare un po’ soli: “Dobbiamo organizzare piccole fughe tattiche”, confessa Benedetta.

Complimenti a questa simpaticissima coppia!