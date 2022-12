Insalata russa fatta in casa: la vera ricetta del tradizionale antipasto di Natale

Insalata russa fatta in casa buona come quella degli chef: la vera ricetta del tradizionale antipasto di Natale. Non puoi perdertela!

Come abbiamo visto all’interno di alcuni nostri precedenti articoli, sono davvero tantissime le ricette della tradizione che non possono proprio mancare a tavola durante le festività natalizie.

Sicuramente, però, uno dei grandi classici fra gli antipasti è l’insalata russa. Una preparazione le cui origini sono davvero particolarissime. Non tutti infatti sanno che il nome di questa ricetta è piuttosto controverso in quanto in Russia è conosciuta come Olivier salad, mentre in Danimarca e in Germania viene chiamata insalata all’italiana. Ogni paese, inoltre, utilizza degli ingredienti diversi per prepararla, ad ogni modo quest’oggi andremo a scoprire la ricetta tradizionale.

Insalata russa fatta in casa: la vera ricetta

Hai mai provato a preparare l’insalata russa direttamente con le tue mani? Grazie al nostro articolo di oggi farlo sarà davvero semplicissimo. Segui alla lettera queste indicazioni ed il risultato finale sarà un antipasto perfetto da servire per Natale. Prima, però, di scoprire la preparazione passo dopo passo diamo un’occhiata alla lista della spesa. Ecco che cosa ti servirà:

500 grammi di patate;

200 grammi di carote;

300 grammi di piselli;

50 grammi di cetriolini sott’aceto;

2 uova + 2 tuorli;

200 grammi di olio di semi di girasole;

25 grammi di succo di limone;

10 grammi di aceto di vino;

olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe.

Preparazione

Una volta reperiti tutti gli ingredienti necessari, segui alla lettera le nostre indicazioni ed in men che non si dica avrai pronta una buonissima insalata russa da servire come antipasto di Natale. Per prima cosa, metti a bollire le patate con tutta la buccia per una quarantina di minuti circa.

Nel frattempo, prepara la maionese, mescolando insieme i tuorli d’uovo, l’aceto, il sale ed il pepe. Inizia, quindi, a montare il composto con l’aiuto delle fruste elettriche ed aggiungendo l’olio di semi di girasole a filo. Quando il composto sarà ben miscelato unisci il succo di limone e continua a mischiare. Copri, quindi, la maionese con la pellicola e lasciala in frigorifero.

A questo punto, prepara le uova sode e pela le carote per poi metterle a bollire per una decina di minuti. Taglia i cetriolini a cubetti e mettili in una scodella abbastanza grande. Non appena sarà tutto pronto, pela e taglia le patate a dadini e fai lo stesso anche con le carote e le uova sode. Metti tutto insieme ai cetriolini ed infine sbollenta i piselli per un minuto.

Non ti resterà che unire anch’essi al mix e lasciare raffreddare in frigorifero. Trascorso il tempo necessario, unisci la verdura alla maionese ed amalgama accuratamente gli ingredienti. Hai visto? Preparare un’insalata russa fatta in casa buona come da tradizione è stato semplicissimo!