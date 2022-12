“Non mi piace dare brutte notizie, ma…”: Belen Rodriguez fa preoccupare i follower; cosa è successo alla nota showgirl.

Belen Rodriguez è una vera e propria stella nel nostro mondo dello spettacolo. Un’artista a 360 gradi, capace di catalizzare sempre l’attenzione su di se grazie alla sua innegabile bellezza, ma anche al suo talento. Non è solo sul piccolo schermo, però, che la showgirl argentina è seguitissima: sui social, la Rodriguez può contare su una vera e propria schiera di fan.

In particolare su Instagram, dove il profilo della conduttrice de Le Iene ha raggiunto i 10,5 milioni. Che, però, nelle scorse ore hanno ricevuto una notizia non proprio piacevole dalla loro beniamina. A raccontare tuto è stata proprio Belen, attraverso dei video selfie condivisi nelle sue stories. “Non mi piace mai dare brutte notizie, non mi piace per niente, ma mi sembra dovuto spiegarvi”, ha dichiarato l’argentina all’inizio del suo racconto, creando non poca apprensione nel suo pubblico virtuale. Ecco cosa è successo.

Belen Rodriguez ai followers sui social: “Non mi piace mai darvi brutte notizie ma…”

Un rapporto speciale, quello che lega Belen Rodriguez ai suoi fan. E la showgirl lo ha dimostrato anche nelle scorse ore, quando ha voluto raccontare ai followers di Instagram i difficili giorni che ha dovuto affrontare per via dell’influenza. “Non mi piace per niente darvi brutte notizie”, esordisce Belen, che prosegue col racconto dettagliato dell’ultima, complicata, settimana che ha trascorso.

“Sono stata a letto per circa sei, sette giorni, perché da testarda non ho voluto prendere l’antibiotico perché l’avevo già preso circa all’incirca tre settimane fa perché mi sono recata dal dentista. Pensavo che la tosse mi passasse in fretta e anche lo stato grippale, ma mi sono presa questa bella variante australiana e finché non ho preso l’antibiotico, due giorni fa, non sono riuscita ad alzarmi dal divano”. Questo il racconto di Belen Rodriguez, che spiega il motivo della poca presenza su Instagram.

La conduttrice spiega di sentirsi un po’ meglio e di essere felice di aver presenziato all’ultima puntata de Le Iene, nonostante non si sentisse bene: “Ho dato tutto, quasi quasi non sarei riuscita a farla, ma ho preso un bel booster di vitamine e sono molto felice di esserci stata. È stata una stagione incredibile e ringrazio tutto il team de Le Iene”.

Oltre ai medicinali, però, un’altra gioia ha aiutato Belen a riprendersi in questi giorni difficili: “Il morale me lo ha fatto salire un po’ la vittoria dell’Argentina, sono felicissima”. Come testimoniato dalle stories condivide dalla showgirl durante la finale, la famiglia Rodriguez è esplosa di felicità al trionfo dell’Argentina ai mondiali: il video dell’abbraccio a Stefano De Martino è diventato virale.