Quando lavi il pavimento aggiungi questi 3 ingredienti: accade qualcosa di strepitoso

Quando lavi il pavimento aggiungi questi 3 ingredienti: fai come ti dico, accade qualcosa di davvero strepitoso. Guarda un po’ qua!

Lo facciamo praticamente ogni giorno, ma il risultato ci lascia sempre poco soddisfatti. Lavare i pavimenti, infatti, è una delle faccende domestiche che vanno svolte con maggiore frequenza per evitare di portare in casa germi e batteri dall’esterno.

Inoltre, si tratta di un’azione quanto mai necessaria soprattutto se in casa ci sono degli animali domestici ed anche dei bambini. Tuttavia, dopo che l’abbiamo fatto, il pavimento torna come prima in pochissimo tempo. Insomma, una vera seccatura!

Ad ogni modo, quest’oggi vogliamo parlarti di un altro aspetto del lavare i pavimenti. Hai mai provato ad aggiungere questi 3 ingredienti al secchio? Se lo fai noterai immediatamente qualcosa di strepitoso. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi!

Quando lavi il pavimento aggiungi questi 3 ingredienti

Al di là dei vari consigli su come e quante volte lavare il pavimento in casa, quest’oggi vogliamo svelarti un altro clamoroso trucchetto che ti tornerà di grande aiuto soprattutto in inverno. Riesci ad immaginare di che cosa stiamo parlando? Quando lo scoprirai non riuscirai di sicuro a crederci.

Ad ogni modo, se farai come ti dico accadrà una vera e propria magia. Provare per credere! Aggiungi questi 3 ingredienti all’acqua del secchio ed il gioco è fatto. Prima, però, di svelarti a che cosa serve tutto questo, vediamo quali sono i prodotti di cui avrai bisogno:

750 millilitri di acqua calda;

25 millilitri di sapone di Marsiglia;

6 gocce di olio essenziale alla lavanda;

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio.

Ciò che accade è strepitoso

Una volta che avrai recuperato tutto l’occorrente, non dovrai fare altro che versare l’acqua calda nel secchio, aggiungere il sapone di Marsiglia, l’olio essenziale alla lavanda ed il bicarbonato di sodio. Mescolare bene e usare la miscela per pulire il pavimento.

Così facendo, oltre ad igienizzare le superfici a fondo, accadrà anche qualcosa di davvero strepitoso. Hai già capito di che cosa si tratta? Ebbene, con questo semplice trucchetto potrai riscaldare i pavimenti che di solito in inverno sono a dir poco gelati. Quante volte, infatti, ti saranno sfuggiti un gridolino ed un brivido di freddo mettendo i piedi nudi a terra in questo periodo dell’anno? Ecco, la combinazione di questi 3 ingredienti insieme all’acqua calda andrà a propagare più calore in casa.

Per riscaldare le superfici ci sono, poi, anche degli altri metodi alternativi. Per esempio, si può sfruttare la luce del sole durante il giorno oppure mescolare insieme acqua calda, vino bianco e olio essenziale alla lavanda ed usare il mix per pulire i pavimenti. Infine, anche gli oli agli agrumi possono rivelarsi particolarmente efficaci a tale scopo. Non ti resta che provare tu stesso!