Durante le feste dovremo friggere molte delle nostre pietanze: se vuoi evitare la puzza aggiungi questo all’olio, trucco infallibile

Quando si tratta di scegliere il menu per le feste di sicuro vogliamo seguire la tradizione ma anche sperimentare ricette di ogni tipo. Alcuni piatti tipici prevedono pesce, stuzzicherie e pietanze di ogni genere, soprattutto cucinare con un tipo di cottura in particolare. Se durante le feste devi friggere e vuoi evitare la puzza aggiungi questo all’olio: trucco infallibile.

Vi avevamo già dato un suggerimento prezioso che riguarda proprio la cucina e i giorni delle feste. Di che si tratta? Ebbene, di sicuro anche voi avete un bel po’ di piatti da preparare e quindi vi stancherete un bel po’ ai fornelli. Immaginate poi dover ripulire il tutto, fornelli compresi, da schizzi, grasso, unto e incrostazioni varie! E se vi dicessimo che c’è un modo per proteggere i fornelli per evitarlo e risparmiare tempo e fatica? Seguite questo consiglio e state a vedere!

Andiamo ora a vedere come possiamo evitare la puzza in casa quando dobbiamo friggere qualcosa: ti serve questo ingrediente!

Friggere: aggiungi questo all’olio e eviterai la puzza in casa!

Di sicuro è un problema con cui tutti dobbiamo fare i conti quando scegliamo questo tipo di cottura. La frittura è amatissima tanto per il suo gusto eccezionale che per la velocità di preparazione. Di sicuro si tratta di uno dei modi di cucinare gli alimenti più semplici e voloci.

D’altra parte, ci lascia in casa un odore fastidioso e persistente che a volte non riusciamo a eliminare con niente. Allora che ne dite di prevenire, invece che curare? C’è un modo, infatti, per evitare che la puzza si diffonda!

Ebbene, arriviamo al dunque. Come abbiamo detto, una volta impregnatasi in casa, la puzza diventa difficile da far sparire. E noi non vogliamo certo accogliere i nostri ospiti in una cappa fastidiosa e maleodorante! Bisogna quindi correre ai ripari e giocare d’anticipo.

Qui entra in gioco un vecchio trucco che le nostre nonne conoscono bene. Si tratta di aggiungere un ingrediente all’olio mentre lo si riscalda e lasciarcelo per tutto il tempo della cottura. Volete sapere di che stiamo parlando?

Di un semplice spicchio di mela! Sì, avete capito bene. Quando mettete a scaldare l’olio, al suo interno unite un pezzetto di mela. Mentre cuocete i vostri cibi lasciatelo immerso nella padella o nel tegame. Lo sostituirete quando inizierà a bruciare. In questo modo la puzza di frittura non andrà a diffondersi ovunque, perché assorbito dalla mela. Non temete, il sapore dei vostri piatti non risulterà in alcun modo alterato! Un metodo economico e super efficace!