Molti di noi preferiscono mangiare fuori durante le feste: se andrai al ristorante occhio alle brutte figure, dove metti il tovagliolo?

Le feste di Natale e Capodanno sono impegnative e caotiche. Non tutti hanno la possibilità e il tempo di fare la spesa, addobbare la casa e soprattutto cucinare per tante persone. Per questo alcuni scelgono una semplice e sempre valida alternativa: mangiare fuori. Se per le feste andrai al ristorante occhio alle brutte figure: dove metti il tovagliolo?

Ovviamente, abbiamo un suggerimento prezioso anche per chi, al contrario, ha deciso di ospitare amici e parenti a casa durante il Natale e il Capodanno. Siete alla ricerca di idee che siano sfiziosa e saporite ma che non costino troppo? Ecco una lista di pietanze sotto i 10 euro per fare bella figura senza spendere una fortuna!

Torniamo ora al ristorante: siamo sicuri di conoscere bene il Galateo e di non fare brutte figure? Scopriamo alcuni dettagli sul tovagliolo!

Occhio al tovagliolo: se vai al ristorante per le feste non fare brutte figure

Di sicuro tutti sappiamo bene che questo accessorio è fondamentale. Non solo, ovviamente, per pulirci le labbra di tanto in tanto, ma anche per evitare di sporcarci gli abiti e restare tutta la sera in imbarazzo. Certo, molti di noi sanno che l’ideale è piegarlo e tenerlo posato sulle gambe, ma per il resto, siamo sicuri di conoscere “le regole” per evitare brutte figure?

Nelle prossime righe vi sveleremo un dettaglio importante che solo in pochi conoscono: lo avresti mai immaginato?

Ebbene, molti di noi giustamente poggiano il tovagliolo sulle gambe e sono tranquilli, come giusto che sia. Ma, c’è un dettaglio a cui bisogna prestare attenzione. Se, ad esempio, ci alziamo per andare alla toilette o per sgranchirci le gambe tra una portata e l’altra, magari per un ballo o una boccata d’aria fresca, cosa ne facciamo del tovagliolo?

Qui molti cadono in fallo! Perché? Perché lo poggiano sul tavolo e si allontanano. Si tratta di un errore e vi spieghiamo il motivo. Il tovagliolo potrebbe essere “sporco”, ricoperto di schizzi o comunque stropicciato. Posarlo sul tavolo non è proprio l’ideale.

Allora cosa dobbiamo fare? Semplice! Ci alziamo e lo adagiamo sulla nostra sedia! Quando rientreremo lo prenderemo e lo poggeremo nuovamente sulle gambe prima di iniziare a mangiare. Un piccolo dettaglio che però farà davvero la differenza! Lo avreste mai immaginato? Di sicuro quest’anno faremo attenzione se abbiamo intenzione di andare a pranzo o a cena fuori durante e le feste e saremo davvero impeccabili. Del resto, non è certo un dettaglio difficile da tenere a mente, siamo sicuri che sarete d’accordo anche voi, giusto?